Челябинский бизнесмен лишился элитного курорта по поддельному документу

Курорт на Увильдах, согласно экспертизе, Александр Мицуков потерял по поддельному документу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бизнесмен Александр Мицуков из Челябинска лишился элитного курорта «Увильды» на одноименном озере по смонтированному документу. Как следует из данных проведенной по заказу следователя полиции экспертизы, исследовалось заявление Мицукова от октября 2014 года о выходе из состава учредителей компании «ЮжУралПродукт».

«Заявление от имени А. Ф. Мицукова о выходе из состава участников ООО „ЮжУралПродукт“, датированное 1 октября 2014 года, нотариально заверенная копия которого представлена на исследование, получено путем компьютерного монтажа. Эксперт М. М. Сидорова», — отмечено в заключении судебно-технической экспертизы (имеется в распоряжении URA.RU).

Сидорова исследовала топографические признаки. Данные характеристики отражают взаимное расположение текста на странице. Выяснилось, что некоторые строки не параллельны другим. По совокупности черт эксперт сделал вывод о том, что документ не представляет единое целое.

В декабре 2022 года Мицуков обвинил бывшую супругу Ингу Майер в подделке документа о выходе из состава учредителей «ЮжУралПродукт». Бизнесмен сослался на результаты трех экспертиз, которые к тому моменту были проведены. Поскольку оригинал документа отсутствует, в июне 2023 года судья Арбитражного суда региона отказалась принимать в расчет результаты двух исследований, сославшись на то, что эксперты изучали копии. В декабре Челябинский областной суд признал за Мицуковым права на 70% доли в «ЮжУралПродукте», приняв во внимание, что актив получен на основе раздела имущества между бывшими супругами.

Спор длится с весны 2020 года. Майер и общий сын супругов Александр продолжают контролировать работу МЦМиР «Курорт Увильды». Компания принадлежит «ЮжУралПродукту» и обоим Майерам, однако правомерность их владения фирмой Мицуков пытается оспорить.

Мицукова выводы эксперта удовлетворили, о чем он сообщил URA.RU. Майер на поставленные вопросы URA.RU к моменту публикации не ответила.