Появилось видео, как кота Твикса поймали и выкинули из поезда

Mash: кота Твикса выкинул из поезда пассажир, пока хозяин спал

24 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Хозяин Твикса вовремя не заметил пропажу кота Фото: Виталий Страхов © URA.RU Федеральная пассажирская компания провела расследование трагической гибели кота Твикса. На кадрах видно, как он выбирается из переноски и гуляет по вагону, пока хозяин спит на верхней боковой полке. Согласно видео, кота на улицу выпустил пассажир по просьбе проводника. «Владелец обнаружил потерю лишь через 7,5 часов, а кота на улицу спускал пассажир», — сообщается в telegram-канале Mash. Хозяин Твикса, оказывается, выходил проветриться на злополучной остановке в Кирове. После пассажир вернулся в вагон и залез на верхнюю боковую полку. На записи видно, как Твикс выбирается из переноски и разгуливает по вагону, привлекая внимание других пассажиров. При этом хозяин в это время ни как не реагировал, продолжает лежать и смотреть в телефон. Дальше один из пассажиров сообщает проводнице о пушистом госте в вагоне. Женщина хватает Твикса, спрашивает у пассажиров, чей кот, и уносит его в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира «выпустить из вагона» кота и Твикс оказывается на улице. Хозяин, обнаружив пропажу кота, обратился к проводнице. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Бортпроводницу отстранили от работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная пассажирская компания провела расследование трагической гибели кота Твикса. На кадрах видно, как он выбирается из переноски и гуляет по вагону, пока хозяин спит на верхней боковой полке. Согласно видео, кота на улицу выпустил пассажир по просьбе проводника. «Владелец обнаружил потерю лишь через 7,5 часов, а кота на улицу спускал пассажир», — сообщается в telegram-канале Mash. Хозяин Твикса, оказывается, выходил проветриться на злополучной остановке в Кирове. После пассажир вернулся в вагон и залез на верхнюю боковую полку. На записи видно, как Твикс выбирается из переноски и разгуливает по вагону, привлекая внимание других пассажиров. При этом хозяин в это время ни как не реагировал, продолжает лежать и смотреть в телефон. Дальше один из пассажиров сообщает проводнице о пушистом госте в вагоне. Женщина хватает Твикса, спрашивает у пассажиров, чей кот, и уносит его в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира «выпустить из вагона» кота и Твикс оказывается на улице. Хозяин, обнаружив пропажу кота, обратился к проводнице. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Бортпроводницу отстранили от работы.