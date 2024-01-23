23 января 2024

Появилось видео, как кота Твикса поймали и выкинули из поезда

Mash: кота Твикса выкинул из поезда пассажир, пока хозяин спал
© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., кошка, кот, дворовый кот, киса, кошачья вечеринка
Хозяин Твикса вовремя не заметил пропажу кота Фото:

Федеральная пассажирская компания провела расследование трагической гибели кота Твикса. На кадрах видно, как он выбирается из переноски и гуляет по вагону, пока хозяин спит на верхней боковой полке. Согласно видео, кота на улицу выпустил пассажир по просьбе проводника.

«Владелец обнаружил потерю лишь через 7,5 часов, а кота на улицу спускал пассажир», — сообщается в telegram-канале Mash. Хозяин Твикса, оказывается, выходил проветриться на злополучной остановке в Кирове.

После пассажир вернулся в вагон и залез на верхнюю боковую полку. На записи видно, как Твикс выбирается из переноски и разгуливает по вагону, привлекая внимание других пассажиров. При этом хозяин в это время ни как не реагировал, продолжает лежать и смотреть в телефон.

Дальше один из пассажиров сообщает проводнице о пушистом госте в вагоне. Женщина хватает Твикса, спрашивает у пассажиров, чей кот, и уносит его в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира «выпустить из вагона» кота и Твикс оказывается на улице. Хозяин, обнаружив пропажу кота, обратился к проводнице.

Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Бортпроводницу отстранили от работы.

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Федеральная пассажирская компания провела расследование трагической гибели кота Твикса. На кадрах видно, как он выбирается из переноски и гуляет по вагону, пока хозяин спит на верхней боковой полке. Согласно видео, кота на улицу выпустил пассажир по просьбе проводника. «Владелец обнаружил потерю лишь через 7,5 часов, а кота на улицу спускал пассажир», — сообщается в telegram-канале Mash. Хозяин Твикса, оказывается, выходил проветриться на злополучной остановке в Кирове. После пассажир вернулся в вагон и залез на верхнюю боковую полку. На записи видно, как Твикс выбирается из переноски и разгуливает по вагону, привлекая внимание других пассажиров. При этом хозяин в это время ни как не реагировал, продолжает лежать и смотреть в телефон. Дальше один из пассажиров сообщает проводнице о пушистом госте в вагоне. Женщина хватает Твикса, спрашивает у пассажиров, чей кот, и уносит его в тамбур. За две минуты до отправления поезда со станции в Кирове, проводница просит пассажира «выпустить из вагона» кота и Твикс оказывается на улице. Хозяин, обнаружив пропажу кота, обратился к проводнице. Поиски кота не дали результатов. Его нашли замерзшим насмерть через несколько дней. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Бортпроводницу отстранили от работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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