В Тюмени рядом с АЗС загорелся грузовик. Видео

24 января 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Грузовик Камаз сгорел на Старотобольском тракте Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени на объездной дороге напротив АЗС загорелся грузовик. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Страшное зрелище. Напротив заправки, не доезжая Копытова», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающую видеозапись. В региональном управлении МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар произошел на Старотобольском тракте. «В 10:26 произошел пожар грузового автомобиля Камаз по адресу: г. Тюмень, ул. 1 км Старотобольского тракта 25 стр. 5/2. Для тушения огня привлекались шесть человек. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. м.» — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюмени на объездной дороге напротив АЗС загорелся грузовик. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Страшное зрелище. Напротив заправки, не доезжая Копытова», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающую видеозапись. В региональном управлении МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар произошел на Старотобольском тракте. «В 10:26 произошел пожар грузового автомобиля Камаз по адресу: г. Тюмень, ул. 1 км Старотобольского тракта 25 стр. 5/2. Для тушения огня привлекались шесть человек. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. м.» — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.