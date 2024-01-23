23 января 2024

В Тюмени рядом с АЗС загорелся грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара в кафе "Центральный дом еды". Тюмень, мчс, пожар, пожарный шланг, огонь, тушение пожара
Грузовик Камаз сгорел на Старотобольском тракте Тюмени Фото:

В Тюмени на объездной дороге напротив АЗС загорелся грузовик. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Страшное зрелище. Напротив заправки, не доезжая Копытова», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающую видеозапись.

В региональном управлении МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар произошел на Старотобольском тракте. «В 10:26 произошел пожар грузового автомобиля Камаз по адресу: г. Тюмень, ул. 1 км Старотобольского тракта 25 стр. 5/2. Для тушения огня привлекались шесть человек. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. м.» — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени на объездной дороге напротив АЗС загорелся грузовик. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Страшное зрелище. Напротив заправки, не доезжая Копытова», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающую видеозапись. В региональном управлении МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар произошел на Старотобольском тракте. «В 10:26 произошел пожар грузового автомобиля Камаз по адресу: г. Тюмень, ул. 1 км Старотобольского тракта 25 стр. 5/2. Для тушения огня привлекались шесть человек. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. м.» — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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