В Тюмени на объездной дороге напротив АЗС загорелся грузовик. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».
«Страшное зрелище. Напротив заправки, не доезжая Копытова», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающую видеозапись.
В региональном управлении МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар произошел на Старотобольском тракте. «В 10:26 произошел пожар грузового автомобиля Камаз по адресу: г. Тюмень, ул. 1 км Старотобольского тракта 25 стр. 5/2. Для тушения огня привлекались шесть человек. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. м.» — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
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