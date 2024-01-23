Силовики раскрыли подробности убийства бизнесмена в Радужном

В ХМАО подозреваемый зарезал мужчину за отказ платить за ремонт автомобиля

СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Радужном Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Задержанный в убийстве в Радужном нанес множественные удары ножом мужчине за то, что тот отказывался платить за ремонт автомобиля. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Убитый ремонтировал машину у задержанного и не рассчитался с ним. Там бытовой мотив. [Задержанный] просил денег, [убитый] не отдавал и в результате он решил его таким образом наказать», — рассказал источник в силовых структурах.

Другой источник из правоохранительных органов добавил, что планы мести мужчина вынашивал несколько дней. 18 января подозреваемый покупал продукты в одном из магазинов Радужного и сделал возврат средств. Владелец магазина (потерпевший — прим. URA.RU), который стоял на кассе, выругался матом и мужчины поругались. 23 января подозреваемый взял нож из дома, проследил за мужчиной и убил его. Как стало известно агентству, уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». URA.RU направило запрос в полицию и следственный комитет округа, на момент публикации ответ не поступил.

Официально СК ХМАО сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего местного жителя. Следователи устанавливают обстоятельства убийства.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО задержала мужчину, который в драке убил человека. Подозреваемый нанес телесные повреждения, после которых потерпевший скончался в больнице.