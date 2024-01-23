Участница пермской банды судебных приставов заревела при оглашении приговора

24 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Бывшей чиновнице осталось сидеть два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшая сотрудница УФССП Пермского края Александра Морданова не смогла сдержать слезы в зале Мотовилихинского районного суда, когда ей оглашали приговор. Женщину признали виновной в хищении десятков миллионов рублей. «Марданова заревела, когда ей оглашали приговор. Ее признали виновной и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но она уже отсидела три года. Ей осталось только два года», — передает корреспондент URA.RU слова адвоката Мардановой из зала суда. Уточняется, что наказание бывшей чиновнице отложили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас ему два года. Марданову отпустили из зала суда, вернули вещи и документы. Ранее стало известно, что кроме пяти лет лишения свободы экс-чиновницу лишили чина «Советник юстиции 3 класса» и обязали выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей. Женщину судили за преступления банды судебных приставов, в которую она входила. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Морданову судили два раза, но она обжаловала приговор.

Бывшая сотрудница УФССП Пермского края Александра Морданова не смогла сдержать слезы в зале Мотовилихинского районного суда, когда ей оглашали приговор. Женщину признали виновной в хищении десятков миллионов рублей. «Марданова заревела, когда ей оглашали приговор. Ее признали виновной и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но она уже отсидела три года. Ей осталось только два года», — передает корреспондент URA.RU слова адвоката Мардановой из зала суда. Уточняется, что наказание бывшей чиновнице отложили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас ему два года. Марданову отпустили из зала суда, вернули вещи и документы. Ранее стало известно, что кроме пяти лет лишения свободы экс-чиновницу лишили чина «Советник юстиции 3 класса» и обязали выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей. Женщину судили за преступления банды судебных приставов, в которую она входила. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Морданову судили два раза, но она обжаловала приговор.