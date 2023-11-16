Уголовное дело экс-пристава Мардановой в третий раз рассмотрят в суде

17 ноября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Мотовилихинский районный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-сотрудницу краевого УФССП Александру Марданову будут судить в третий раз. Седьмой кассационный суд отменил ее приговор и направил дело на новое рассмотрение. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему старшему судебному приставы Александре Мардановой. Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Это будет уже третье рассмотрение дела Мардановой», — сообщает «РБК-Пермь». Сама Марданова останется в СИЗО до 14 февраля 2024 года. Марданову судят за получение и передачу взяток в размере 15,39 млн рублей. Она заключила досудебное соглашение и по мнению гособвинения выполнила его. Показания Мардановой легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Первый приговор ей вынесли еще в 2022 году. Позже он был отменен и ее дело рассмотрели во второй раз. Сейчас Марданова в третий раз окажется на скамье подсудимых.

Экс-сотрудницу краевого УФССП Александру Марданову будут судить в третий раз. Седьмой кассационный суд отменил ее приговор и направил дело на новое рассмотрение. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему старшему судебному приставы Александре Мардановой. Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Это будет уже третье рассмотрение дела Мардановой», — сообщает «РБК-Пермь». Сама Марданова останется в СИЗО до 14 февраля 2024 года. Марданову судят за получение и передачу взяток в размере 15,39 млн рублей. Она заключила досудебное соглашение и по мнению гособвинения выполнила его. Показания Мардановой легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Первый приговор ей вынесли еще в 2022 году. Позже он был отменен и ее дело рассмотрели во второй раз. Сейчас Марданова в третий раз окажется на скамье подсудимых.