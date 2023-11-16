16 ноября 2023

Уголовное дело экс-пристава Мардановой в третий раз рассмотрят в суде

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Мотовилихинский районный суд Фото:

Экс-сотрудницу краевого УФССП Александру Марданову будут судить в третий раз. Седьмой кассационный суд отменил ее приговор и направил дело на новое рассмотрение.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему старшему судебному приставы Александре Мардановой. Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Это будет уже третье рассмотрение дела Мардановой», — сообщает «РБК-Пермь». Сама Марданова останется в СИЗО до 14 февраля 2024 года.

Марданову судят за получение и передачу взяток в размере 15,39 млн рублей. Она заключила досудебное соглашение и по мнению гособвинения выполнила его. Показания Мардановой легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Первый приговор ей вынесли еще в 2022 году. Позже он был отменен и ее дело рассмотрели во второй раз. Сейчас Марданова в третий раз окажется на скамье подсудимых.

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Экс-сотрудницу краевого УФССП Александру Марданову будут судить в третий раз. Седьмой кассационный суд отменил ее приговор и направил дело на новое рассмотрение. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему старшему судебному приставы Александре Мардановой. Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Это будет уже третье рассмотрение дела Мардановой», — сообщает «РБК-Пермь». Сама Марданова останется в СИЗО до 14 февраля 2024 года. Марданову судят за получение и передачу взяток в размере 15,39 млн рублей. Она заключила досудебное соглашение и по мнению гособвинения выполнила его. Показания Мардановой легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Первый приговор ей вынесли еще в 2022 году. Позже он был отменен и ее дело рассмотрели во второй раз. Сейчас Марданова в третий раз окажется на скамье подсудимых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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