Челябинский депутат Ханнанова арестована на 12 суток за вождение без прав. Видео

24 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

После лишения водительских прав за пьяное вождение Гульнара Ханнанова продолжила ездить на авто Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутата Ленинского райсовета Челябинска Гульнару Ханнанову арестовали на 12 суток за вождение автомобиля без прав. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «В пятницу, 19 января, автомобиль, за рулем которого находилась Ханнанова, был остановлен инспекторами ГИБДД. На законное требование предъявить документы, депутат закрылась в машине. В ходе проверки выяснилось, что с августа 2023 года она лишена водительского удостоверения за пьяное вождение. На выручку к ней приехали знакомые на премиальных авто. Однако ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ и отправили под административный арест на 12 суток», — рассказал источник. По данным агентства, именно Ханнанова в конце августа прошлого года испугала жителей Кыштыма пьяными маневрами за рулем УАЗ «Патриот» с прицепом. Машина виляла по дороге. При остановке экипаж ДПС выявил явные признаки опьянения у женщины. Однако от прохождения медосвидетельствования она отказалась. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По решению суда в ноябре прошлого года ей назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года. По словам другого источника URA.RU, в жизни Ханнановой были не только нарушения правил дорожного движения, но и более серьезные обвинения. В 2022 году охранная компания «Витязь», которой владеет депутат, попала в поле зрения налоговой службы. Были подозрения, что фирма уклоняется от уплаты налогов с применением схемы «дробления» бизнеса. В ходе проверки Ханнановой вменили сумму доначислений по налогам за 2018—2021 года в размере 138 млн рублей. Однако депутат оспорила акт проверки. По итогу налоговикам не хватило доказательств для обвинений. Ханнановой 54 года. Она родилась в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. В 1992 году закончила Московский коммерческий институт. В 2009 году закончила магистратуру ЮУрГУ по специальности «Мастер делового администрирования». Избралась в совет депутатов Ленинского района Челябинска в 2014 году. URA.RU связалось с помощницей Ханнавовой. По ее словам, она не в курсе ситуации с арестом руководителя и пока никак не может прокомментировать инцидент. Гульнара Ханнанова с 2014 года состоит в совете депутатов Ленинского района Челябинска Срин: сайт «Избиратель-Депутат» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата Ленинского райсовета Челябинска Гульнару Ханнанову арестовали на 12 суток за вождение автомобиля без прав. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «В пятницу, 19 января, автомобиль, за рулем которого находилась Ханнанова, был остановлен инспекторами ГИБДД. На законное требование предъявить документы, депутат закрылась в машине. В ходе проверки выяснилось, что с августа 2023 года она лишена водительского удостоверения за пьяное вождение. На выручку к ней приехали знакомые на премиальных авто. Однако ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ и отправили под административный арест на 12 суток», — рассказал источник. По данным агентства, именно Ханнанова в конце августа прошлого года испугала жителей Кыштыма пьяными маневрами за рулем УАЗ «Патриот» с прицепом. Машина виляла по дороге. При остановке экипаж ДПС выявил явные признаки опьянения у женщины. Однако от прохождения медосвидетельствования она отказалась. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По решению суда в ноябре прошлого года ей назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года. По словам другого источника URA.RU, в жизни Ханнановой были не только нарушения правил дорожного движения, но и более серьезные обвинения. В 2022 году охранная компания «Витязь», которой владеет депутат, попала в поле зрения налоговой службы. Были подозрения, что фирма уклоняется от уплаты налогов с применением схемы «дробления» бизнеса. В ходе проверки Ханнановой вменили сумму доначислений по налогам за 2018—2021 года в размере 138 млн рублей. Однако депутат оспорила акт проверки. По итогу налоговикам не хватило доказательств для обвинений. Ханнановой 54 года. Она родилась в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. В 1992 году закончила Московский коммерческий институт. В 2009 году закончила магистратуру ЮУрГУ по специальности «Мастер делового администрирования». Избралась в совет депутатов Ленинского района Челябинска в 2014 году. URA.RU связалось с помощницей Ханнавовой. По ее словам, она не в курсе ситуации с арестом руководителя и пока никак не может прокомментировать инцидент.