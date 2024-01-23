В ЯНАО не могут найти хозяина квартиры, где прорвало стояк водоснабжения

Жильцы дома в Надыме остались без воды из-за коммунальной аварии

24 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

В Надыме не могут найти собственника квартиры, который затопил соседей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В жилом доме в Надыме (ЯНАО) произошла коммунальная авария, однако хозяина проблемной квартиры найти не могут. Женщина, проживающая в данном многоквартирном доме, сообщила URA.RU, что вскрыть квартиру для устранения проблемы не могут целую неделю. «По улице Зверева 50, подъезд 8, в среду 17 января, в квартире произошла авария с водоснабжением. Нам по стояку перекрыли воду, собственника квартиры найти не могут, управляющая компания никакой информации не дает. Написали вдвоем с соседкой заявление на вскрытие квартиры, но УК просто отписывается. Мы позвонили участковому, он сказал, что его это дело не касается», — рассказала собеседница агентства. Надымчанка отметила, что половина квартир осталась без воды на долгое время. «Жильцы дома все с водой, кроме наших 9 квартир которые идут по одному стояку. Жить без воды невозможно. У меня двое маленьких детей. Я почти каждый раз по времени спускаюсь за водой. Неужели нельзя провести вскрытие квартиры? Там нет ни ручки, ни замка, квартира все время сдавалась. Можно же составит акт, чтобы зайти в жилое помещение и устранить аварию», — поделилась она. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты обратились в ОМВД для оказания содействия в розыске собственника. «ОМВД определили собственника, но представленный контактный номер телефона принадлежит другому лицу. Проведена работа с управляющей организацией, даны разъяснения. Ситуация на контроле у Департамента муниципального хозяйства», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о затопленном аварийном доме в Ноябрьске (ЯНАО). Управляющая компания на протяжении трех недель не могла устранить коммунальную аварию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В жилом доме в Надыме (ЯНАО) произошла коммунальная авария, однако хозяина проблемной квартиры найти не могут. Женщина, проживающая в данном многоквартирном доме, сообщила URA.RU, что вскрыть квартиру для устранения проблемы не могут целую неделю. «По улице Зверева 50, подъезд 8, в среду 17 января, в квартире произошла авария с водоснабжением. Нам по стояку перекрыли воду, собственника квартиры найти не могут, управляющая компания никакой информации не дает. Написали вдвоем с соседкой заявление на вскрытие квартиры, но УК просто отписывается. Мы позвонили участковому, он сказал, что его это дело не касается», — рассказала собеседница агентства. Надымчанка отметила, что половина квартир осталась без воды на долгое время. «Жильцы дома все с водой, кроме наших 9 квартир которые идут по одному стояку. Жить без воды невозможно. У меня двое маленьких детей. Я почти каждый раз по времени спускаюсь за водой. Неужели нельзя провести вскрытие квартиры? Там нет ни ручки, ни замка, квартира все время сдавалась. Можно же составит акт, чтобы зайти в жилое помещение и устранить аварию», — поделилась она. В районной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что специалисты обратились в ОМВД для оказания содействия в розыске собственника. «ОМВД определили собственника, но представленный контактный номер телефона принадлежит другому лицу. Проведена работа с управляющей организацией, даны разъяснения. Ситуация на контроле у Департамента муниципального хозяйства», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о затопленном аварийном доме в Ноябрьске (ЯНАО). Управляющая компания на протяжении трех недель не могла устранить коммунальную аварию.