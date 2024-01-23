Власти хотят отправить в отставку курганского мэра, но не могут найти замену. Инсайд

24 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Власти не могут найти замену главе Щучанского округа Геннадию Подкорытову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области власти планируют отправить в отставку главу Щучанского муниципального округа Геннадия Подкорытова, но не могут найти ему замену. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Замену Подкорытову ищут еще с прошлого года. Представителей власти не устроило, как он справляется со своими обязанностями. При этом пока найти замену не получилось. Ни один из четырех замов главы (трое из которых и. о.) не хочет занимать эту должность», — рассказывают источники. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной главы. В администрацию округа был направлен запрос по теме. Информация будет дополнена после получения ответа. В августе 2023 года источники URA.RU, связанные с местными властями, сообщали, что тогда Подкорытов сам хотел уйти в отставку, но, его отговорили. Ранее власти округа обвиняли в клевете местного жителя, который опубликовал в соцсетях видео, где заявлял, что администрация халатно относится к уборке снега. Власти округа дважды проиграли суд по этому делу.

В Курганской области власти планируют отправить в отставку главу Щучанского муниципального округа Геннадия Подкорытова, но не могут найти ему замену. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Замену Подкорытову ищут еще с прошлого года. Представителей власти не устроило, как он справляется со своими обязанностями. При этом пока найти замену не получилось. Ни один из четырех замов главы (трое из которых и. о.) не хочет занимать эту должность», — рассказывают источники. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной главы. В администрацию округа был направлен запрос по теме. Информация будет дополнена после получения ответа. В августе 2023 года источники URA.RU, связанные с местными властями, сообщали, что тогда Подкорытов сам хотел уйти в отставку, но, его отговорили. Ранее власти округа обвиняли в клевете местного жителя, который опубликовал в соцсетях видео, где заявлял, что администрация халатно относится к уборке снега. Власти округа дважды проиграли суд по этому делу.