Глава МИД Норвегии заявил о дефиците важнейшей системы вооружения ВСУ

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Эспен Барт Эйде назвал норвежскую ЗРК NASAMS важнейшей системой вооружения Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина испытывает нехватку боеприпасов, в том числе и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Он назвал данные ЗРК самой важной системой вооружения, которая только есть у Киева.

«[У Украины] существует распространенная проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. Проблема заключается в слишком быстром пополнении запасов», — сказал Эйде. Стенограмма заседания от 3 января размещена на сайте норвежского парламента.

По словам министра иностранных дел, главной причиной нехватки ЗРК является не отсутствие средств, а недостаток производственных мощностей. По этой же причине Киеву не хватает гранат и других артиллерийских боеприпасов, резюмировал Эйде.

Ранее власти США, одного из главных партнеров Украины, заявили, что не будут оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на том уровне, на каком она находилась последние два года. Госдеп напомнил о необходимости построения собственной военно-промышленной базы Украины.

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Украина испытывает нехватку боеприпасов, в том числе и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Он назвал данные ЗРК самой важной системой вооружения, которая только есть у Киева. «[У Украины] существует распространенная проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. Проблема заключается в слишком быстром пополнении запасов», — сказал Эйде. Стенограмма заседания от 3 января размещена на сайте норвежского парламента. По словам министра иностранных дел, главной причиной нехватки ЗРК является не отсутствие средств, а недостаток производственных мощностей. По этой же причине Киеву не хватает гранат и других артиллерийских боеприпасов, резюмировал Эйде. Ранее власти США, одного из главных партнеров Украины, заявили, что не будут оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на том уровне, на каком она находилась последние два года. Госдеп напомнил о необходимости построения собственной военно-промышленной базы Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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