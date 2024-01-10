Глава МИД Норвегии заявил о дефиците важнейшей системы вооружения ВСУ

Украина испытывает нехватку боеприпасов, в том числе и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Он назвал данные ЗРК самой важной системой вооружения, которая только есть у Киева.
«[У Украины] существует распространенная проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. Проблема заключается в слишком быстром пополнении запасов», — сказал Эйде. Стенограмма заседания от 3 января размещена на сайте норвежского парламента.
По словам министра иностранных дел, главной причиной нехватки ЗРК является не отсутствие средств, а недостаток производственных мощностей. По этой же причине Киеву не хватает гранат и других артиллерийских боеприпасов, резюмировал Эйде.
Ранее власти США, одного из главных партнеров Украины, заявили, что не будут оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на том уровне, на каком она находилась последние два года. Госдеп напомнил о необходимости построения собственной военно-промышленной базы Украины.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.