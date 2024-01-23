23 января 2024

Лариса Долина познакомилась с пермским роботом Арди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина оценила стенд Пермского края на ВДНХ (архивное фото) Фото:

Артистка Лариса Долина посетила на ВДНХ в Москве стенд Пермского края на выставке «Россия». Во время экскурсии она познакомилась с главным символом стенда — человекоподобным роботом Арди. Фото опубликовал проектный офис «Пермь-300».

«Народная артистка приехала на Международную выставку-форум „Россия“, чтобы ознакомиться с достижениями регионов России, представленными в 75 павильоне. В том числе, она посетила стенд Пермского края, там для нее провели экскурсию по достижениям региона в культуре и науке», — сообщается на странице «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представил Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.

Лариса Долина у пермского стенда на ВДНХ
Лариса Долина у пермского стенда на ВДНХ

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Артистка Лариса Долина посетила на ВДНХ в Москве стенд Пермского края на выставке «Россия». Во время экскурсии она познакомилась с главным символом стенда — человекоподобным роботом Арди. Фото опубликовал проектный офис «Пермь-300». «Народная артистка приехала на Международную выставку-форум „Россия“, чтобы ознакомиться с достижениями регионов России, представленными в 75 павильоне. В том числе, она посетила стенд Пермского края, там для нее провели экскурсию по достижениям региона в культуре и науке», — сообщается на странице «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представил Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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