Лариса Долина познакомилась с пермским роботом Арди. Фото

24 января 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Лариса Долина оценила стенд Пермского края на ВДНХ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артистка Лариса Долина посетила на ВДНХ в Москве стенд Пермского края на выставке «Россия». Во время экскурсии она познакомилась с главным символом стенда — человекоподобным роботом Арди. Фото опубликовал проектный офис «Пермь-300». «Народная артистка приехала на Международную выставку-форум „Россия“, чтобы ознакомиться с достижениями регионов России, представленными в 75 павильоне. В том числе, она посетила стенд Пермского края, там для нее провели экскурсию по достижениям региона в культуре и науке», — сообщается на странице «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представил Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню. Лариса Долина у пермского стенда на ВДНХ «Пермь-300» в ВК https://vk.com/perm300official

Артистка Лариса Долина посетила на ВДНХ в Москве стенд Пермского края на выставке «Россия». Во время экскурсии она познакомилась с главным символом стенда — человекоподобным роботом Арди. Фото опубликовал проектный офис «Пермь-300». «Народная артистка приехала на Международную выставку-форум „Россия“, чтобы ознакомиться с достижениями регионов России, представленными в 75 павильоне. В том числе, она посетила стенд Пермского края, там для нее провели экскурсию по достижениям региона в культуре и науке», — сообщается на странице «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представил Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.