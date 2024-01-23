Артистка Лариса Долина посетила на ВДНХ в Москве стенд Пермского края на выставке «Россия». Во время экскурсии она познакомилась с главным символом стенда — человекоподобным роботом Арди. Фото опубликовал проектный офис «Пермь-300».
«Народная артистка приехала на Международную выставку-форум „Россия“, чтобы ознакомиться с достижениями регионов России, представленными в 75 павильоне. В том числе, она посетила стенд Пермского края, там для нее провели экскурсию по достижениям региона в культуре и науке», — сообщается на странице «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представил Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.
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