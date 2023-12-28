Робот Арди, который пел вице-премьеру Чернышенко, переехал в пермский ТРК. Фото

29 декабря 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Робот Арди вернулся в Пермь Фото: Георгий Бергал © URA.RU Робот Арди, который представлял пермский стенд на выставке «Россия» на ВДНХ и пел вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, вернулся в Пермь и поселился в ТРК «iMall Эспланада». Здесь он стал частью интерактивно-развлекательного представления «РобоШоу». Об этом URA.RU рассказали создатели Арди. «Помимо самого робота, шоу включает в себя платформу для его размещения, интерактивное лазерное освещение, звуковое оборудование, жидкокристаллические экраны, мультимедийный дисплей и другие компоненты для взаимодействия с посетителями. В настоящее время шоу способно предоставить более 55 уникальных сценариев мультимедийных представлений, 15 эксклюзивных кейсов взаимодействия и поддерживает четыре языка, включая русский, английский, хинди и арабский», — сообщили в компании «Промобот». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представлял Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню. Арди встречает пермяков пресс-служба компании Промобот

Робот Арди, который представлял пермский стенд на выставке «Россия» на ВДНХ и пел вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, вернулся в Пермь и поселился в ТРК «iMall Эспланада». Здесь он стал частью интерактивно-развлекательного представления «РобоШоу». Об этом URA.RU рассказали создатели Арди. «Помимо самого робота, шоу включает в себя платформу для его размещения, интерактивное лазерное освещение, звуковое оборудование, жидкокристаллические экраны, мультимедийный дисплей и другие компоненты для взаимодействия с посетителями. В настоящее время шоу способно предоставить более 55 уникальных сценариев мультимедийных представлений, 15 эксклюзивных кейсов взаимодействия и поддерживает четыре языка, включая русский, английский, хинди и арабский», — сообщили в компании «Промобот». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представлял Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.