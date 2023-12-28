28 декабря 2023

Робот Арди, который пел вице-премьеру Чернышенко, переехал в пермский ТРК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, робот
Робот Арди вернулся в Пермь Фото:

Робот Арди, который представлял пермский стенд на выставке «Россия» на ВДНХ и пел вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, вернулся в Пермь и поселился в ТРК «iMall Эспланада». Здесь он стал частью интерактивно-развлекательного представления «РобоШоу». Об этом URA.RU рассказали создатели Арди.

«Помимо самого робота, шоу включает в себя платформу для его размещения, интерактивное лазерное освещение, звуковое оборудование, жидкокристаллические экраны, мультимедийный дисплей и другие компоненты для взаимодействия с посетителями. В настоящее время шоу способно предоставить более 55 уникальных сценариев мультимедийных представлений, 15 эксклюзивных кейсов взаимодействия и поддерживает четыре языка, включая русский, английский, хинди и арабский», — сообщили в компании «Промобот».

Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представлял Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.

Арди встречает пермяков
Арди встречает пермяков

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Робот Арди, который представлял пермский стенд на выставке «Россия» на ВДНХ и пел вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, вернулся в Пермь и поселился в ТРК «iMall Эспланада». Здесь он стал частью интерактивно-развлекательного представления «РобоШоу». Об этом URA.RU рассказали создатели Арди. «Помимо самого робота, шоу включает в себя платформу для его размещения, интерактивное лазерное освещение, звуковое оборудование, жидкокристаллические экраны, мультимедийный дисплей и другие компоненты для взаимодействия с посетителями. В настоящее время шоу способно предоставить более 55 уникальных сценариев мультимедийных представлений, 15 эксклюзивных кейсов взаимодействия и поддерживает четыре языка, включая русский, английский, хинди и арабский», — сообщили в компании «Промобот». Ранее URA.RU рассказывало, что Арди представлял Пермский край на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. К человекообразному роботу в первый день мероприятия выстроилась очередь. Арди представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Робот поприветствовал вице-премьера и исполнил для него песню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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