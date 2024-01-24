В Курганской области ускорилось снижение цен на яйца

В Курганской области ускорилось снижение цен на десяток куриных яиц. Стоимость, по данным на 25 января, сократилась на 2%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Свердловскстат представляет данные еженедельной регистрации потребительских цен на продовольственные товары, бензин автомобильный, дизельное топливо. Яйца куриные, десять штук: средняя цена — 136 рублей, что на 2% ниже, чем за прошлый период», — указано на сайте Свердловскстата.
К ноябрю 2023 года цена на куриные яйца выросла на 31 рубль. Сообщается, что с июня до сентября этого же года стоимость не изменялась так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. К ноябрю цена увеличилась до 102 рублей. За первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей.
Ранее URA.RU писало, что к концу ноября 2023 года средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей. Повышение касалось и других отдельных товаров.
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