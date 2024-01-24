Картаполов: обмен пленными с ВСУ будет поставлен на паузу

После атаки ВСУ на самолет Ил-76 в Белгородской области обмен пленными военными с украинской армией будет поставлен на паузу. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также отметил, что армия Киева специально сбила авиалайнер, чтобы обвинить Россию.
«Обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу», — заявил Картаполов telegram-каналу Shot. Председатель комитета Госдумы добавил, что после подобной атаки не может идти речи об обмене пленными.
Он отметил, что украинская армия намеренно сбила Ил-76 с собственными плененными солдатами, чтобы обвинить Россию. Кроме того, по словам Картаполова, операторы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) знали, в каком направлении движется авиалайнер и не могли спутать его с какой-то целью.
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