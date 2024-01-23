Один из самых богатых тюменских депутатов отказался от иностранных активов

Депутат Тюменской облдумы Пискайкин продал заграничный бизнес

24 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин отказался от иностранного бизнеса в пользу интересов в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин избавился от иностранных активов, чтобы остаться в политике. В беседе с URA.RU политик признался, что продал бизнес в Германии. «Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — поделился Владимир Пискайкин. Как ранее сообщало агентство, тюменское правительство попросило законодателя отказаться от бизнес-интересов за рубежом. Он слишком близок к системе: возглавляет реготделение «Справедливой России», регулярно баллотируется в губернаторы, заседает в областном парламенте. Предприниматель пошел на уступки: его интересы в Тюмени намного более обширны. В Тюмени Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель вип-отеля «Хилтон»), он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и тд. Ранее URA.RU сообщало о том, что от мандата в Тюменской областной думе планирует отказаться депутат Игорь Нак. По слухам, он переживает, что попадет под санкции, имея собственность за границей.

Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин избавился от иностранных активов, чтобы остаться в политике. В беседе с URA.RU политик признался, что продал бизнес в Германии. «Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — поделился Владимир Пискайкин. Как ранее сообщало агентство, тюменское правительство попросило законодателя отказаться от бизнес-интересов за рубежом. Он слишком близок к системе: возглавляет реготделение «Справедливой России», регулярно баллотируется в губернаторы, заседает в областном парламенте. Предприниматель пошел на уступки: его интересы в Тюмени намного более обширны. В Тюмени Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель вип-отеля «Хилтон»), он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и тд. Ранее URA.RU сообщало о том, что от мандата в Тюменской областной думе планирует отказаться депутат Игорь Нак. По слухам, он переживает, что попадет под санкции, имея собственность за границей.