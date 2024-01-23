Один из самых богатых тюменских депутатов отказался от иностранных активов

Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин избавился от иностранных активов, чтобы остаться в политике. В беседе с URA.RU политик признался, что продал бизнес в Германии.
«Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — поделился Владимир Пискайкин.
Как ранее сообщало агентство, тюменское правительство попросило законодателя отказаться от бизнес-интересов за рубежом. Он слишком близок к системе: возглавляет реготделение «Справедливой России», регулярно баллотируется в губернаторы, заседает в областном парламенте. Предприниматель пошел на уступки: его интересы в Тюмени намного более обширны. В Тюмени Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель вип-отеля «Хилтон»), он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и тд.
Ранее URA.RU сообщало о том, что от мандата в Тюменской областной думе планирует отказаться депутат Игорь Нак. По слухам, он переживает, что попадет под санкции, имея собственность за границей.
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