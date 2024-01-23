23 января 2024

Один из самых богатых тюменских депутатов отказался от иностранных активов

Депутат Тюменской облдумы Пискайкин продал заграничный бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание партии Справедливая Россия. Тюмень , пискайкин владимир
Владимир Пискайкин отказался от иностранного бизнеса в пользу интересов в Тюмени Фото:

Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин избавился от иностранных активов, чтобы остаться в политике. В беседе с URA.RU политик признался, что продал бизнес в Германии.

«Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — поделился Владимир Пискайкин.

Как ранее сообщало агентство, тюменское правительство попросило законодателя отказаться от бизнес-интересов за рубежом. Он слишком близок к системе: возглавляет реготделение «Справедливой России», регулярно баллотируется в губернаторы, заседает в областном парламенте. Предприниматель пошел на уступки: его интересы в Тюмени намного более обширны. В Тюмени Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель вип-отеля «Хилтон»), он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и тд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что от мандата в Тюменской областной думе планирует отказаться депутат Игорь Нак. По слухам, он переживает, что попадет под санкции, имея собственность за границей.

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Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин избавился от иностранных активов, чтобы остаться в политике. В беседе с URA.RU политик признался, что продал бизнес в Германии. «Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — поделился Владимир Пискайкин. Как ранее сообщало агентство, тюменское правительство попросило законодателя отказаться от бизнес-интересов за рубежом. Он слишком близок к системе: возглавляет реготделение «Справедливой России», регулярно баллотируется в губернаторы, заседает в областном парламенте. Предприниматель пошел на уступки: его интересы в Тюмени намного более обширны. В Тюмени Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель вип-отеля «Хилтон»), он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и тд. Ранее URA.RU сообщало о том, что от мандата в Тюменской областной думе планирует отказаться депутат Игорь Нак. По слухам, он переживает, что попадет под санкции, имея собственность за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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