Очевидцы сообщили о крушении самолета Ил-76 в поле в Белгородской области

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По словам одного из очевидцев, Ил-76 упал в двух-трех километрах от дороги в селе Яблоново Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно.

Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.

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Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно. Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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