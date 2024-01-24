Очевидцы сообщили о крушении самолета Ил-76 в поле в Белгородской области

24 января 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

По словам одного из очевидцев, Ил-76 упал в двух-трех километрах от дороги в селе Яблоново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно. Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.

Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно. Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.