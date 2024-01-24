Очевидцы сообщили о крушении самолета Ил-76 в поле в Белгородской области

Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно.
Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.
Самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, который ВСУ сбили в Белгородской области, рухнул в поле рядом с селом Яблоново в области. Отмечается, что он потерпел крушение в двух-трех километрах от дороги. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Падающий самолет мы видели из дома в окно. <…> Он упал за нами в другом селе, в поле», — передает RT слова жительницы села Яблоново. Она добавила, что в самом населенном пункте все спокойно. Также еще один из очевидцев отметил, что Ил-76 рухнул в поле примерно в двух-трех километрах от дороги. По его словам, рядом с местом крушения домов нет, там пустынная местность. Все подходы находятся под оцеплением, на место происшествия уже прилетел вертолет Ми-8.