Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ прошел первое чтение

24 января 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

За принятие закона проголосовали 395 депутатов, сообщил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов. «Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении. Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно», — заявил Володин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов. «Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении. Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно», — заявил Володин.