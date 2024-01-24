Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ прошел первое чтение

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
За принятие закона проголосовали 395 депутатов, сообщил Володин Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов.

«Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении. Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно», — заявил Володин.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов. «Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации принят в первом чтении. Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно», — заявил Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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