Госдума требует объяснений у США и ФРГ из-за удара ВСУ по самолету с пленными

24 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

В Госдуме хотят выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Госдума РФ будет готовить обращение к США и Германии из-за атаки на самолет Ил-76, который перевозил военнопленных Украины в Белгородскую область для обмена. Россия хочет выяснить, какими ракетами был сбит авиалайнер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии», — передает ТАСС слова Володина. Он объяснил важность подачи обращения тем, что Запад должен понять, кому отправляет финансовую помощь. По словам спикера Госдумы, Украина является «нацистским режимом». Кроме того, Володин отметил, что при атаке на Ил-76 были расстреляны свои же солдаты и пилоты немецкими и американскими ракетами. «Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. <…> Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию. <…> Ракетами американскими, немецкими», — передает « Дума ТВ» спикера Госдумы.

Госдума РФ будет готовить обращение к США и Германии из-за атаки на самолет Ил-76, который перевозил военнопленных Украины в Белгородскую область для обмена. Россия хочет выяснить, какими ракетами был сбит авиалайнер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии», — передает ТАСС слова Володина. Он объяснил важность подачи обращения тем, что Запад должен понять, кому отправляет финансовую помощь. По словам спикера Госдумы, Украина является «нацистским режимом». Кроме того, Володин отметил, что при атаке на Ил-76 были расстреляны свои же солдаты и пилоты немецкими и американскими ракетами. «Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. <…> Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию. <…> Ракетами американскими, немецкими», — передает «Дума ТВ» спикера Госдумы.