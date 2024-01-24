В Магнитогорске женщина обвинила врачей роддома в гибели ребенка в утробе

В Челябинской области за январь это уже второй случай смерти ребенка перед родами Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обвинила врачей роддома №1 в гибели своего ребенка, который задохнулся в ее утробе. Женщина родила уже мертвого малыша.

«В роддоме меня осмотрели, взяли анализы, поставили тонус матки… Они должны были оказать мне помощь, сделать все, чтобы я родила, назначить кесарево», — сообщает издание «Верстов. Инфо».

Как сообщила изданию жительница Магнитогорска, она приехала в роддом 15 января, на следующий день ей стало плохо, сильно заболел живот. По ее словам, она попросила ночью позвать дежурного врача, но ее не послушали. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако ребенок к этому моменту уже умер.

Из-за халатности врачей женщина обратилась с заявлением в СК, возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ к моменту публикации не поступал. Ранее аналогичный случай произошел в Челябинске, где ребенок также задохнулся в утробе матери.