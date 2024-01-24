МИД назвал удар по Ил-76 актом безумного варварства Киева

Удар по военно-транспортному самолету Ил-76 с военнопленными украинской армии — акт безумного варварства со стороны Киева. От этом заявили в МИД РФ, комментируя крушение российского борта над Белгородской областью.
«Это ставит под вопрос возможность любых договоренностей», — заявили в министерстве. Самолет с более чем 60 военнопленными был сбит над Белгородской областью ракетами с территории Украины. Летчикам удалось отвести борт в поле, чтобы избежать жертв на земле.
В результате катастрофы погибли все, кто был в самолете, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Все, что известно о катастрофе к этому часу, — в сбойке URA.RU и онлайн-трансляции.
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