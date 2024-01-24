МИД назвал удар по Ил-76 актом безумного варварства Киева

МИД: Киев ударом по Ил-76 поставил под вопрос возможность любых договоренностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс,  stock
В результате катастрофы погибли все, кто был в самолете Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Удар по военно-транспортному самолету Ил-76 с военнопленными украинской армии — акт безумного варварства со стороны Киева. От этом заявили в МИД РФ, комментируя крушение российского борта над Белгородской областью.

«Это ставит под вопрос возможность любых договоренностей», — заявили в министерстве. Самолет с более чем 60 военнопленными был сбит над Белгородской областью ракетами с территории Украины. Летчикам удалось отвести борт в поле, чтобы избежать жертв на земле.

В результате катастрофы погибли все, кто был в самолете, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Все, что известно о катастрофе к этому часу, — в сбойке URA.RU и онлайн-трансляции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удар по военно-транспортному самолету Ил-76 с военнопленными украинской армии — акт безумного варварства со стороны Киева. От этом заявили в МИД РФ, комментируя крушение российского борта над Белгородской областью. «Это ставит под вопрос возможность любых договоренностей», — заявили в министерстве. Самолет с более чем 60 военнопленными был сбит над Белгородской областью ракетами с территории Украины. Летчикам удалось отвести борт в поле, чтобы избежать жертв на земле. В результате катастрофы погибли все, кто был в самолете, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Все, что известно о катастрофе к этому часу, — в сбойке URA.RU и онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...