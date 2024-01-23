Глава Пуровского района ЯНАО Колодин поедет к оленеводам Пяк

Глава Пуровского района Антон Колодин собирается приехать в гости к оленеводам семьи Пяк, глава которой беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава районной администрации написал в своем telegram-канале.
«Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Он напомнил, что семья встречалось с Путиным и искреннее выступление Енкси Пяка запомнилось жителям России.
Оленевод Пяк пригласил президента РФ в ЯНАО и обещал встретить его на трех белых оленях. Также он сообщил, что 12 апреля они с супругой готовятся отпраздновать золотую свадьбу.
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