Глава Пуровского района ЯНАО Колодин поедет к оленеводам Пяк

24 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Антон Колодин собирается в тундру встретится с семьей Пяк Фото: Иван Седов © URA.RU Глава Пуровского района Антон Колодин собирается приехать в гости к оленеводам семьи Пяк, глава которой беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава районной администрации написал в своем telegram-канале. «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Он напомнил, что семья встречалось с Путиным и искреннее выступление Енкси Пяка запомнилось жителям России. Оленевод Пяк пригласил президента РФ в ЯНАО и обещал встретить его на трех белых оленях. Также он сообщил, что 12 апреля они с супругой готовятся отпраздновать золотую свадьбу.

Глава Пуровского района Антон Колодин собирается приехать в гости к оленеводам семьи Пяк, глава которой беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава районной администрации написал в своем telegram-канале. «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Он напомнил, что семья встречалось с Путиным и искреннее выступление Енкси Пяка запомнилось жителям России. Оленевод Пяк пригласил президента РФ в ЯНАО и обещал встретить его на трех белых оленях. Также он сообщил, что 12 апреля они с супругой готовятся отпраздновать золотую свадьбу.