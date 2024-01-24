Защитники сносимого старинного дома в центре Екатеринбурга написали Куйвашеву

Дом Топоркова отреставрировали в 2019 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Благотворительный фонд «Том Сойер Фест-Наследие», который занимается восстановлением исторической среды, просит правительство Свердловской области помочь решить вопрос с фирмой «Экосистеме-СМБ». Именно она под покровом ночи начала сносить старинный красный дом псаломщика Топоркова, который построен в ХIX веке. Обращением в адрес губернатора Евгения Куйвашева общественники поделились с URA.RU.

«Сегодня, когда вся страна объединяется вокруг сохранения и защиты своей истории, своей идентичности, такие ситуации выглядят безобразно. Они полностью обесценивают труд волонтеров, ставят под большой вопрос развитие каких бы то ни было общественных инициатив. Считаем, что правительству Свердловской области необходимо взять под немедленный контроль ситуацию со сносом дома», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции).

Кроме этого, представителей власти просят урегулировать конфликт совместно с волонтерским движением «Том Сойер Фест» и собственником здания. В планах волонтеров, восстановивших дом Топоркова, обратиться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

По словам координатора фестиваля Любовь Дегтева, после огласки в СМИ на площадке тишина. «Весь день было спокойно, никого не было. Сейчас по территории ходят мужчины, но никакой техники не наблюдается», — рассказала Дегтева.

Разбирать деревянный дом псаломщика (служителя православного храма) Топоркова на улице Чернышевского начали в ночь с 23 на 24 января. Как рассказали URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновники не получали никаких сообщений от собственника дома. И тем более он не уведомлял о сносе или реконструкции