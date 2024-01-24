В Курганской области животные с бешенством были найдены в 10 округах

В 2023 году бешенством заразилось 11 животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Волки напали на курганцев

В Курганской области вирус бешенства у животных был обнаружен в 10 округах. В 11 случаях зараженными оказались собаки, лисы и крупный рогатый скот. Такие данные за 2023 год приводятся на сайте Управления Роспотребнадзора Курганской области.

«В течение 2023 года вирус бешенства подтверждался в 11 случаях в 10 районах области. По данным ГБУ „Курганская областная ветеринарная лаборатория“, заразились четыре особи крупного рогатого скота, три лисы и четыре собаки», — говорится в сообщении ведомства. Карантин по бешенству вводился в Белозерском, Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском, Петуховском (дважды), Притобольном, Сафакулевском, Шумихинском, Юргамышском округах и городе Курган.

Также за прошлый год было зафиксировано 2317 случаев укусов животными. Это на 7,4% выше аналогичного периода 2022 года (2159 случаев). Чаще всего кусали собаки. За медпомощью от укусов обращались более полутора тысяч человек. От диких животных пострадали 49 человек. По этому показателю число укусов снизилось почти в два раза (71 человек в 2022 году).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошло нападение волка на людей. В результате происшествия погибла женщина из Петуховского округа. Еще трое пострадавших получили ранения. Власти сообщали, что случай единичный. В региональном Союзе охотников и рыболовов заявляли, что предварительно у волка было бешенство. После инцидента в регионе начали проводить патрулировании местности, а также предупредили граждан быть осторожными и следить за детьми.