22 января 2024

У волка, загрызшего жительницу Курганской области, было бешенство

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, волк
Названа причина странного поведения курганского волка Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Предварительной причиной нападения на жительницу Петуховского округа Курганской области называют бешенство волка. Нападение волка — единичный случай. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов.

«Действительно женщина из Петуховского округа погибла. Предполагаю, что [у волка] могло быть бешенство», — рассказал URA.RU Михайлов.

Председатель Союза охотников отмечает, что с такой ситуацией сталкивается впервые за 52 года его работы в сфере охотничества. Со слов Михайлова, в Курганской области ежегодно появляются очаги заражения бешенством у лис. Заболевшие животные часто ведут себя неадекватно, нападают на людей и животных. Михайлов пояснил, что бешенству подвержены практически все хищники, включая волков, лис и енотовидных собак.

Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Остальным пострадавшим оказали помощь. По информации от источников URA.RU женщина пошла в сторону леса, пока занималась скандинавской ходьбой.

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Предварительной причиной нападения на жительницу Петуховского округа Курганской области называют бешенство волка. Нападение волка — единичный случай. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «Действительно женщина из Петуховского округа погибла. Предполагаю, что [у волка] могло быть бешенство», — рассказал URA.RU Михайлов. Председатель Союза охотников отмечает, что с такой ситуацией сталкивается впервые за 52 года его работы в сфере охотничества. Со слов Михайлова, в Курганской области ежегодно появляются очаги заражения бешенством у лис. Заболевшие животные часто ведут себя неадекватно, нападают на людей и животных. Михайлов пояснил, что бешенству подвержены практически все хищники, включая волков, лис и енотовидных собак. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Остальным пострадавшим оказали помощь. По информации от источников URA.RU женщина пошла в сторону леса, пока занималась скандинавской ходьбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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