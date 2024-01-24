Челябинские единороссы обсудят арест депутата Ханнановой

Александру Орлу предстоит провести заседание политсовета, посвященное проступку Гульнары Ханнановой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат Ханнанова арестована на 12 суток

В местной организации «Единой России» разберут инцидент с арестом депутата Ленинского райсовета Челябинска Гульнары Ханнановой. Об этом 24 января сообщил URA.RU глава Ленинского района, секретарь местного отделения ЕР Александр Орел.

«Мы пока не видели решения суда о привлечении к административной ответственности. Несомненно, мы разберем эту историю на политсовете. Какие-то выводы будем делать уже исходя из полученной информации», — заявил URA.RU Орел.

Инспекторы ГИБДД остановили машину Ханнановой 19 января. Услышав просьбу предъявить документы, депутат закрылась в машине, а тем временем на выручку к ней прибыла «бригада поддержки» в премиум-авто. Однако на позицию полицейских это не повлияло: в ходе разбирательства выяснилось, что с августа 2023 года народная избранница лишилась водительского удостоверения за пьяную езду. Второй инцидент с ее участием завершился уже административным арестом на 12 суток.

По данным СБИС, депутат Ханнанова является учредителем девяти компаний. Это охранные предприятия «Витязь» (от просто «Витязь» до «Витязь-7») и ОП «Бекас-Техно», а также занимается как ИП арендой, лизингом, обменом и приватизацией недвижимости.

Согласно декларации, размещенной на сайте Ленинского райсовета, в 2020 году Ханнанова заработала более 87 млн рублей. В собственности депутата значились на тот момент пять земельных участков, две дачи, четыре квартиры, два гаража и 11 нежилых помещений. Помимо прицепа и нескольких легковых авто, Ханнанова указала бронированный фургон и несамоходное судно типа «Плавдача» (женщина является руководителем организации «Общественный совет по защите озера Увильды»).