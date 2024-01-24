Шеф-повар со звездой Michelin разработал меню для тюменского ресторана

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Шеф-повар ресторана "Ремикс". Тюмень, ресторан ремикс, холдинг максим
Московский шеф-повар Андрей Шмаков будет работать с тюменским рестораном «Посейдон» на постоянной основе Фото:

Бренд-шефом обновленного тюменского ресторана «Посейдон» стал московский повар Андрей Шмаков. Как рассказали URA.RU в холдинге «Максим», которому принадлежит заведение, он делает ставку на свежесть продуктов и возрождение фирменных блюд.

«Мы будем работать на постоянной основе с Андреем Шмаковым. Шеф приезжал к нам, разработал нам меню, в котором главная ставка делается на свежесть продуктов. Помог нам переосмыслить наши блюда-легенды: фирменный салат и суп, который варится на глазах у гостя. Его авторское видение для нас приятно, так как Андрей один из девяти обладателей звезды Michelin в России», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова.

Ресторан «Посейдон» откроется после большого ремонта 1 февраля. Вместо деревянной лодки, которая раньше стояла в заведении, появится большой лайнер. Ранее URA.RU писало, что вместо заведения Brasserie холдинга «Максим» появится ресторан Аркадия Новикова.

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Бренд-шефом обновленного тюменского ресторана «Посейдон» стал московский повар Андрей Шмаков. Как рассказали URA.RU в холдинге «Максим», которому принадлежит заведение, он делает ставку на свежесть продуктов и возрождение фирменных блюд. «Мы будем работать на постоянной основе с Андреем Шмаковым. Шеф приезжал к нам, разработал нам меню, в котором главная ставка делается на свежесть продуктов. Помог нам переосмыслить наши блюда-легенды: фирменный салат и суп, который варится на глазах у гостя. Его авторское видение для нас приятно, так как Андрей один из девяти обладателей звезды Michelin в России», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова. Ресторан «Посейдон» откроется после большого ремонта 1 февраля. Вместо деревянной лодки, которая раньше стояла в заведении, появится большой лайнер. Ранее URA.RU писало, что вместо заведения Brasserie холдинга «Максим» появится ресторан Аркадия Новикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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