Свердловчанина, чья дочь задохнулась в кроватке, задержали

24 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Задержанному может грозить до 15 суток ареста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске (Свердловская область), задержали. Информацию URA.RU подтвердили в ОМВД Первоуральска. Мужчине вменяют ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль). Ему грозит до 15 суток ареста. Пятимесячная девочка скончалась в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске 21 января. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске (Свердловская область), задержали. Информацию URA.RU подтвердили в ОМВД Первоуральска. Мужчине вменяют ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль). Ему грозит до 15 суток ареста. Пятимесячная девочка скончалась в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске 21 января. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.