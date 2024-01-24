Свердловчанина, чья дочь задохнулась в кроватке, задержали

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Задержанному может грозить до 15 суток ареста Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске (Свердловская область), задержали. Информацию URA.RU подтвердили в ОМВД Первоуральска.

Мужчине вменяют ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль). Ему грозит до 15 суток ареста.

Пятимесячная девочка скончалась в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске 21 января. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске (Свердловская область), задержали. Информацию URA.RU подтвердили в ОМВД Первоуральска. Мужчине вменяют ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение насильственных действий, причинивших физическую боль). Ему грозит до 15 суток ареста. Пятимесячная девочка скончалась в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске 21 января. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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