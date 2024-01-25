Курганцы жалуются на заваленные снегом мосты, за уборку которых отвечает челябинская компания. Фото, видео

Мосты на курганских региональных дорогах плохо чистят

25 января 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на неочищенные от снега мосты в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области недовольны качеством уборки снега на территории мостов. Из-за завалов тротуаров людям приходится идти по проезжей части, при этом машинам даже не видно ограждение мостов. За расчистку снега на мостах региональных дорог отвечает новая челябинская компания, которая выиграла контракт на 278 млн рублей. В каком состоянии находятся мосты — журналисты URA.RU посмотрели сами, выехав в Кетовский округ. «На мостах в районе села Менщиково и деревни Галишово лежат кучи снега. Сама дорога убирается (ее обслуживает другая компания), но завалы от уборки лежат на тротуаре метровой высоты. Ступеньки тоже завалены снегом. Пройти по мосту можно только по проезжей части. Ночью особенно опасно тут ходить», — передает журналист URA.RU. В Курганской области за уборку мостов в 2023 году отвечала компания «МДС». За уборку мостов в Кетовском округе она получила за декабрь более 130 тысяч рублей. Другая челябинская компания — «Урал-сервис-групп» (УСГ), выигравшая конкурс на уборку мостов в 2024 году, также отчиталась. За уборку снега в центральной части области (туда входит Кетовский округ) она выставила счет на 2,3 млн рублей. Местные жители утверждают, что в других округах мосты тоже завалены снегом. «Не видели, чтобы их чистили», — говорят водители. На трассе в сторону Екатеринбурга для пешеходов не расчищены мосты в районе сел Марай, Зырянка и Окатова. Эта дорога ведет на крупный щебеночный карьер. За уборку мостов в Шадринском и Катайском округах «МДС» в декабре перечислено более 1,1 млн рублей. «УСГ» отчиталась об уборке северо-западной зоны почти на 2 млн рублей. Контракт с челябинскими компаниями заключала правительственная организация «Курганавтодор». Ее сотрудники, по данным госзакупок, проверяют уборку снега на мостах и составляют соответствующий акт перед оплатой. «Возникает вопрос, почему лежат завалы снега, а работы по его уборке оплачены», — говорят источники. Согласно документации, исполнитель должен убирать снег три раза в месяц. При этом у компании «УСГ» чиновники уже не приняли часть работ. За уборку какой именно зоны предприятие выставило счет на 9 млн рублей непонятно, но чиновники отказались принимать объем выполненных работ. Корреспондент URA.RU направил официальные запросы в пресс-службу правительства Курганской области. Также запросы по теме направлены подрядным организациям. В компании «МДС» сообщили, что их контракт с «Курганавтодором» истек 31 декабря 2023 года, уборкой мостов в регионе продолжила заниматься «Урал-сервис-групп». Жители жалуются на неубранные кучи снега на мостах в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В частности, плохой уборкой недовольны жители села Менщикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе три моста, на которых не убраны от снега пешеходные зоны и лестницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также завалены снегом проходы для людей по мосту в деревне Галишово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также жалуются, что для пешеходов не расчищены мосты в районе сел Марай, Зырянка и Окатова Фото: читатель URA.RU За уборку мостов в Курганской области отвечали челябинские компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области недовольны качеством уборки снега на территории мостов. Из-за завалов тротуаров людям приходится идти по проезжей части, при этом машинам даже не видно ограждение мостов. За расчистку снега на мостах региональных дорог отвечает новая челябинская компания, которая выиграла контракт на 278 млн рублей. В каком состоянии находятся мосты — журналисты URA.RU посмотрели сами, выехав в Кетовский округ. «На мостах в районе села Менщиково и деревни Галишово лежат кучи снега. Сама дорога убирается (ее обслуживает другая компания), но завалы от уборки лежат на тротуаре метровой высоты. Ступеньки тоже завалены снегом. Пройти по мосту можно только по проезжей части. Ночью особенно опасно тут ходить», — передает журналист URA.RU. В Курганской области за уборку мостов в 2023 году отвечала компания «МДС». За уборку мостов в Кетовском округе она получила за декабрь более 130 тысяч рублей. Другая челябинская компания — «Урал-сервис-групп» (УСГ), выигравшая конкурс на уборку мостов в 2024 году, также отчиталась. За уборку снега в центральной части области (туда входит Кетовский округ) она выставила счет на 2,3 млн рублей. Местные жители утверждают, что в других округах мосты тоже завалены снегом. «Не видели, чтобы их чистили», — говорят водители. На трассе в сторону Екатеринбурга для пешеходов не расчищены мосты в районе сел Марай, Зырянка и Окатова. Эта дорога ведет на крупный щебеночный карьер. За уборку мостов в Шадринском и Катайском округах «МДС» в декабре перечислено более 1,1 млн рублей. «УСГ» отчиталась об уборке северо-западной зоны почти на 2 млн рублей. Контракт с челябинскими компаниями заключала правительственная организация «Курганавтодор». Ее сотрудники, по данным госзакупок, проверяют уборку снега на мостах и составляют соответствующий акт перед оплатой. «Возникает вопрос, почему лежат завалы снега, а работы по его уборке оплачены», — говорят источники. Согласно документации, исполнитель должен убирать снег три раза в месяц. При этом у компании «УСГ» чиновники уже не приняли часть работ. За уборку какой именно зоны предприятие выставило счет на 9 млн рублей непонятно, но чиновники отказались принимать объем выполненных работ. Корреспондент URA.RU направил официальные запросы в пресс-службу правительства Курганской области. Также запросы по теме направлены подрядным организациям. В компании «МДС» сообщили, что их контракт с «Курганавтодором» истек 31 декабря 2023 года, уборкой мостов в регионе продолжила заниматься «Урал-сервис-групп».