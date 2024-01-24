В курганском округе, где было нападение волка, продлили дистант в школах

24 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Дистант в школах продлили на три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховском округе Курганской области, где на днях произошло нападение волка, во всех школах продлили дистанционное обучение до 27 января. Об этом говорится в обращении главы округа Антона Волкова. «Уважаемые жители! Сегодня решением оперативного штаба Петуховского муниципального округа принято решение о продлении срока действия дистанционного формата обучения во всех общеобразовательных организациях округа до 27 января 2024 года включительно», — говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Также решением оперштаба отменены все культурно-массовые мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области около поселка Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе волк напал на людей. По информации властей, это был единичный случай нападения. В результате него одна женщина погибла, еще трое человек получили ранения. После инцидента с волком школы в округе переводили на дистанционное обучение. Позднее было принято решение вернуться к очному обучению, первые смены переносили на девять часов утра.

В Петуховском округе Курганской области, где на днях произошло нападение волка, во всех школах продлили дистанционное обучение до 27 января. Об этом говорится в обращении главы округа Антона Волкова. «Уважаемые жители! Сегодня решением оперативного штаба Петуховского муниципального округа принято решение о продлении срока действия дистанционного формата обучения во всех общеобразовательных организациях округа до 27 января 2024 года включительно», — говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Также решением оперштаба отменены все культурно-массовые мероприятия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области около поселка Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе волк напал на людей. По информации властей, это был единичный случай нападения. В результате него одна женщина погибла, еще трое человек получили ранения. После инцидента с волком школы в округе переводили на дистанционное обучение. Позднее было принято решение вернуться к очному обучению, первые смены переносили на девять часов утра.