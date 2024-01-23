В курганских школах, которые переводили на дистант из-за нападения волка, вернули очное обучение

В курганском округе, где было нападение волка, вернули очное обучение в школах

24 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В школах Петуховского округа вернули очное обучение после ЧП с волком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев В Петуховском округе Курганской области, где из-за нападения волка школы переводили на дистант, вернули очный формат обучения. Учащиеся начнут ходить в школы с 25 января, сообщил глава муниципалитета Антон Волков. «Образовательный процесс во всех школах округа на 24.01.2024 года организован в дистанционном формате. С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 9-00 часов утра», — написал Волков. Также он отметил, что за прошедшую ночь на территории округа не было обнаружено новых случаев присутствия хищников. При этом Волков добавил, что патрулирование местности продолжается. Глава муниципалитета поблагодарил местных жителей за бдительность и попросил всех соблюдать меры безопасности, а также не оставлять своих детей без присмотра. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области около поселка Курорт Озеро Медвежье волк напал на людей. В результате происшествия одна из пострадавших погибла. Еще трое получили ранения. Также очевидцы сообщали, что видели в округе и других хищников. После инцидента с волком школы переводили на дистанционное обучение.

В Петуховском округе Курганской области, где из-за нападения волка школы переводили на дистант, вернули очный формат обучения. Учащиеся начнут ходить в школы с 25 января, сообщил глава муниципалитета Антон Волков. «Образовательный процесс во всех школах округа на 24.01.2024 года организован в дистанционном формате. С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 9-00 часов утра», — написал Волков. Также он отметил, что за прошедшую ночь на территории округа не было обнаружено новых случаев присутствия хищников. При этом Волков добавил, что патрулирование местности продолжается. Глава муниципалитета поблагодарил местных жителей за бдительность и попросил всех соблюдать меры безопасности, а также не оставлять своих детей без присмотра. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области около поселка Курорт Озеро Медвежье волк напал на людей. В результате происшествия одна из пострадавших погибла. Еще трое получили ранения. Также очевидцы сообщали, что видели в округе и других хищников. После инцидента с волком школы переводили на дистанционное обучение.