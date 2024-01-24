Пламя всероссийского семейного очага достигло Ямала

В ЯНАО привезли чашу с огнем, который даст начало Году детства в округе

24 января 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

В ЯНАО привезли огонь — символ семейного очага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехард (ЯНАО) доставили чашу с огнем, являющимся символом семейного очага. Ямальская семья получила его на выставке «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба окружного ЗАГС. «Александр Худи и Илона Окотэтто доставили на Ямал огонь „Сердца России“. Познакомился с этой красивой парой на главной выставке страны на ВДНХ. Супруги отлично справились с ответственной миссией — привезли символическое пламя Года семьи для всего Уральского федерального округа», — сообщает пресс-служба ямальского ЗАГС в официальном telegram-канале. В аэропорту супруги передали чашу многодетным родителям Вячеславу и Татьяне Стышновым из Нового Уренгоя. В Москве огонь получили всего 12 семейных пар, далее его передадут другим регионам России. Сам же источник пламени находится в храме святых Петра и Февронии Муромских, считающихся символом любви, семьи и верности. Встреча огня состоится в храме, где он будет гореть перед иконой и мощами святых Петра и Февронии. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на выставке «Россия» в День Ямала. Мероприятие прошло в рамках форума «Родные — Любимые», на котором президент РФ Владимир Путин дал символический старт Году семьи в России. На Ямале этот год также объявлен и Годом детства.

В Салехард (ЯНАО) доставили чашу с огнем, являющимся символом семейного очага. Ямальская семья получила его на выставке «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба окружного ЗАГС. «Александр Худи и Илона Окотэтто доставили на Ямал огонь „Сердца России“. Познакомился с этой красивой парой на главной выставке страны на ВДНХ. Супруги отлично справились с ответственной миссией — привезли символическое пламя Года семьи для всего Уральского федерального округа», — сообщает пресс-служба ямальского ЗАГС в официальном telegram-канале. В аэропорту супруги передали чашу многодетным родителям Вячеславу и Татьяне Стышновым из Нового Уренгоя. В Москве огонь получили всего 12 семейных пар, далее его передадут другим регионам России. Сам же источник пламени находится в храме святых Петра и Февронии Муромских, считающихся символом любви, семьи и верности. Встреча огня состоится в храме, где он будет гореть перед иконой и мощами святых Петра и Февронии. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на выставке «Россия» в День Ямала. Мероприятие прошло в рамках форума «Родные — Любимые», на котором президент РФ Владимир Путин дал символический старт Году семьи в России. На Ямале этот год также объявлен и Годом детства.