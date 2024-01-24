Куратору отмененной Универсиады-2023 дали новую работу в Екатеринбурге

25 января 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Александр Чернов до 1 января 2024 года возглавлял исполнительную дирекцию Универсиады — затем ее расформировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр Чернов, который отвечал за подготовку сначала Универсиады-2023, а после ее отмены — Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге, вошел в оргкомитет Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и уральской столице в 2024 году. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Чернов. Предложение ему поступило еще в октябре, то есть спустя пару месяцев после окончания МФУС. И на него, признался Чернов, он откликнулся сразу. «Я влюблен в Екатеринбург и Свердловскую область», — объяснил он. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. В числе приоритетных задач губернатор Евгений Куйвашев назвал безопасность в дни Игр, работу транспорта, медицинское и волонтерское сопровождение. Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в августе 2023 года, но Международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее — в рамках беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ. На заменивший ее МФУС съехались представители 36 стран. У Александра Чернова богатый опыт участия в спортивных проектах. В частности, он занимался выдвижением Москвы на юношеские и летние Олимпийские (2010 и 2012 годы), Сочи — на зимние Олимпийские игры (2014), на право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также с 2017 по 2018 годы он руководил заявочным комитетом «ЭКСПО-2025», а в 2019 году возглавил исполнительную дирекцию «Универсиады-2023». С 2015 года Чернов является старшим вице-президентом по внешним коммуникациям «Сколково». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Чернов, который отвечал за подготовку сначала Универсиады-2023, а после ее отмены — Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге, вошел в оргкомитет Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и уральской столице в 2024 году. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Чернов. Предложение ему поступило еще в октябре, то есть спустя пару месяцев после окончания МФУС. И на него, признался Чернов, он откликнулся сразу. «Я влюблен в Екатеринбург и Свердловскую область», — объяснил он. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. В числе приоритетных задач губернатор Евгений Куйвашев назвал безопасность в дни Игр, работу транспорта, медицинское и волонтерское сопровождение. Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в августе 2023 года, но Международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее — в рамках беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ. На заменивший ее МФУС съехались представители 36 стран. У Александра Чернова богатый опыт участия в спортивных проектах. В частности, он занимался выдвижением Москвы на юношеские и летние Олимпийские (2010 и 2012 годы), Сочи — на зимние Олимпийские игры (2014), на право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также с 2017 по 2018 годы он руководил заявочным комитетом «ЭКСПО-2025», а в 2019 году возглавил исполнительную дирекцию «Универсиады-2023». С 2015 года Чернов является старшим вице-президентом по внешним коммуникациям «Сколково».