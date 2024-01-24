Свердловские власти нашли ответственного за борьбу с пожарами, его тестировали полгода

Директором Уральской авиабазы охраны лесов, отвечающей за тушение пожаров в регионе, станет Александр Петров, который с июня 2023 года находится в статусе исполняющего обязанности. Эту информацию URA.RU подтвердил министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов.
Кандидатуру Петрова утвердят в ближайший месяц, его заявление лежит в аппарате губернатора. Исполняющим обязанности директора авиабазы он стал в июне 2023 года — после ухода Романа Лежнина. Паузу в его назначении Мамонтов объяснил так: «До конца [2023 года] смотрели, как пройдут все хозяйственные операции».
Александр Петров пришел из «Березовского лесничества», которое возглавлял 10 лет. Уходу Романа Лежнина предшествовали масштабные лесные пожары, из-за которых сгорели десятки домов в свердловских поселках, в частности, в Сосьве и Шайдурихе. При этом, отмечали осведомленные собеседники, его отставка обсуждалась до этих событий.
Петров, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, не боится ли повторения прошлогодней ситуации, заявил: «Чтобы такого не повторилось, сейчас наша задача как можно лучше подготовиться к сезону». В частности, для Уральской авиабазы закупили новую технику, которая поможет тушить пожары — на 250 млн рублей.
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