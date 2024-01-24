Лавров объяснил, почему СВО стала неизбежной. Видео

Лавров: Запад сделал из Украины прямую угрозу на границах РФ

24 января 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, потомкам, которые обустраивали земли на границе РФ, запретили говорить на русском языке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация стала неизбежной из-за того, что западные страны сделали из Киева прямую угрозу на границах России. Об этом Лавров сообщил журналистам по итогам заседания СБ ООН по Украине. «Мы пытались убедить Запад, что не нужно из Украины делать прямую угрозу непосредственно на наших границах, на тех землях, которые закладывали, <…> обустраивали русские на протяжении нескольких веков», — заявил Лавров во время ответов на вопросы журналистов по итогам заседания. Он добавил, что этим потомкам теперь запрещено говорить на русском языке. Ранее Лавров заявил о том, что условия старта мирных переговоров РФ и Киева могут быть сложными. Это напрямую связано с длительностью СВО. По словам министра иностранных дел, чем дольше будет идти спецоперация, тем сложнее будут становиться условия для мирных переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация стала неизбежной из-за того, что западные страны сделали из Киева прямую угрозу на границах России. Об этом Лавров сообщил журналистам по итогам заседания СБ ООН по Украине. «Мы пытались убедить Запад, что не нужно из Украины делать прямую угрозу непосредственно на наших границах, на тех землях, которые закладывали, <…> обустраивали русские на протяжении нескольких веков», — заявил Лавров во время ответов на вопросы журналистов по итогам заседания. Он добавил, что этим потомкам теперь запрещено говорить на русском языке. Ранее Лавров заявил о том, что условия старта мирных переговоров РФ и Киева могут быть сложными. Это напрямую связано с длительностью СВО. По словам министра иностранных дел, чем дольше будет идти спецоперация, тем сложнее будут становиться условия для мирных переговоров.