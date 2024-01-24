24 января 2024

В ООН выразили сожаление из-за крушения Ил-76 в Белгородской области

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН заявили, что не обладают дополнительной информацией о ЧП Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В Организации Объединенных Наций (ООН) осведомлены о катастрофе российского самолета Ил-76 над Белгородской областью, и сожалеют о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем о жертвах при крушении Ил-76, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что на данный момент организация получает информацию о ЧП только из прессы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 перевозил военнопленных солдат ВСУ для обмена. По данным Минобороны РФ, воздушное судно сбито армией Украины. При этом в ГУР заявили, что не знали о нахождении украинских военнопленных в самолете. В итоге погибли 74 человека, включая экипаж и сопровождающих, пишет RT.

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В Организации Объединенных Наций (ООН) осведомлены о катастрофе российского самолета Ил-76 над Белгородской областью, и сожалеют о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы сожалеем о жертвах при крушении Ил-76, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что на данный момент организация получает информацию о ЧП только из прессы. Военно-транспортный самолет Ил-76 перевозил военнопленных солдат ВСУ для обмена. По данным Минобороны РФ, воздушное судно сбито армией Украины. При этом в ГУР заявили, что не знали о нахождении украинских военнопленных в самолете. В итоге погибли 74 человека, включая экипаж и сопровождающих, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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