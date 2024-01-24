В ООН выразили сожаление из-за крушения Ил-76 в Белгородской области

24 января 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

В ООН заявили, что не обладают дополнительной информацией о ЧП Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В Организации Объединенных Наций (ООН) осведомлены о катастрофе российского самолета Ил-76 над Белгородской областью, и сожалеют о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы сожалеем о жертвах при крушении Ил-76, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что на данный момент организация получает информацию о ЧП только из прессы. Военно-транспортный самолет Ил-76 перевозил военнопленных солдат ВСУ для обмена. По данным Минобороны РФ, воздушное судно сбито армией Украины. При этом в ГУР заявили, что не знали о нахождении украинских военнопленных в самолете. В итоге погибли 74 человека, включая экипаж и сопровождающих, пишет RT.

В Организации Объединенных Наций (ООН) осведомлены о катастрофе российского самолета Ил-76 над Белгородской областью, и сожалеют о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы сожалеем о жертвах при крушении Ил-76, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что на данный момент организация получает информацию о ЧП только из прессы. Военно-транспортный самолет Ил-76 перевозил военнопленных солдат ВСУ для обмена. По данным Минобороны РФ, воздушное судно сбито армией Украины. При этом в ГУР заявили, что не знали о нахождении украинских военнопленных в самолете. В итоге погибли 74 человека, включая экипаж и сопровождающих, пишет RT.