24 января 2024

Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

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В результате атаки БПЛА разрушений нет Фото:
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Над Брянской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Обновлено в 0:37: cуммарно над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, добавил Александр Богомаз.

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Над Брянской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз. «Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обновлено в 0:37: cуммарно над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, добавил Александр Богомаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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