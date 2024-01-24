Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

24 января 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

В результате атаки БПЛА разрушений нет Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Брянской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз. «Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обновлено в 0:37: cуммарно над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, добавил Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз. «Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обновлено в 0:37: cуммарно над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, добавил Александр Богомаз.