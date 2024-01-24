Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

В результате атаки БПЛА разрушений нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Брянской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», —
Обновлено в 0:37: cуммарно над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ, добавил Александр Богомаз.
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