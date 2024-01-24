Стала известна программа поездки в Пермь полпреда ПФО Комарова

Полпред ПФО Комаров в Перми проведет совещания по развитию края

Игорь Комаров в Перми проведет рабочие встречи и посетит ряд значимых объектов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в Перми посетит социально значимые объекты и проведет совещания по общественно-политическому развитию края. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«25 января в Перми полпред даст старт Году семьи в регионе, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетит ряд социально значимых объектов, проведет рабочие встречи и совещания», — говорится в сообщении. Уточняется, что часть совещаний будет относиться к общественно-политической сфере.

Ранее URA.RU сообщало, что Комаров в Перми проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику. По данным источников агентства, сейчас полпред планово объезжает все регионы округа. Уже 26 января Комаров посетит Ижевск.