24 января 2024

Стала известна программа поездки в Пермь полпреда ПФО Комарова

Полпред ПФО Комаров в Перми проведет совещания по развитию края
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Игорь Комаров в Перми проведет рабочие встречи и посетит ряд значимых объектов Фото:

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в Перми посетит социально значимые объекты и проведет совещания по общественно-политическому развитию края. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«25 января в Перми полпред даст старт Году семьи в регионе, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетит ряд социально значимых объектов, проведет рабочие встречи и совещания», — говорится в сообщении. Уточняется, что часть совещаний будет относиться к общественно-политической сфере.

Ранее URA.RU сообщало, что Комаров в Перми проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику. По данным источников агентства, сейчас полпред планово объезжает все регионы округа. Уже 26 января Комаров посетит Ижевск.

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Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в Перми посетит социально значимые объекты и проведет совещания по общественно-политическому развитию края. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «25 января в Перми полпред даст старт Году семьи в регионе, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетит ряд социально значимых объектов, проведет рабочие встречи и совещания», — говорится в сообщении. Уточняется, что часть совещаний будет относиться к общественно-политической сфере. Ранее URA.RU сообщало, что Комаров в Перми проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику. По данным источников агентства, сейчас полпред планово объезжает все регионы округа. Уже 26 января Комаров посетит Ижевск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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