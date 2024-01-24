24 января 2024

Госдеп США призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

США призывают Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент», — заявил Ведант Патель во время брифинга, который транслировался на официальном youtube-канале Госдепа США.

Ранее в Белом доме заявляли, что у них нет дополнительной информации о крушении самолета, поэтому они не могут сделать выводы по ситуации. В ООН также отмечали, что не располагают информацией, однако выразили соболезнования в связи с жертвами.

Самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных.

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США призывают Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. «Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент», — заявил Ведант Патель во время брифинга, который транслировался на официальном youtube-канале Госдепа США. Ранее в Белом доме заявляли, что у них нет дополнительной информации о крушении самолета, поэтому они не могут сделать выводы по ситуации. В ООН также отмечали, что не располагают информацией, однако выразили соболезнования в связи с жертвами. Самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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