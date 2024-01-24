Госдеп США призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

США призывают Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
«Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент», —
Ранее в Белом доме заявляли, что у них нет дополнительной информации о крушении самолета, поэтому они не могут сделать выводы по ситуации. В ООН также отмечали, что не располагают информацией, однако выразили соболезнования в связи с жертвами.
Самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных.
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