ВСУ сбили российский самолет Ил-76 с пленными солдатами Украины: главное к вечеру 24 января

ГУР: Украина не знала, что на борту Ил-76 были пленные бойцы ВСУ
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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
ВСУ сбили Ил-76 в небе над Белгородской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ударили по самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. В результате теракта погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 января.

  • Армия Украины сбила российский самолет с пленными солдатами ВСУ. Их везли для обмена с украинской стороной. При этом в ГУР заявили, что не знали, что на борту были их военнослужащие. Пятый канал со ссылкой на Минобороны сообщает, что самолет был сбит из населенного пункта Липцы.
  • Судьба Украина решится в 2024 году. Об этом заявил глава минобороны Британии Грант Шэппс, призвав США и Евросоюз наладить поставки с военной помощью.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщить, что его страна отказывается под поддержки Киева. Фицо также напомнил, что вступление Украины в НАТО грозит началу третьей мировой войны.
  • В МИД Украины сделали признательное заявление о своей слабости перед РФ. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что у России больше боеприпасов.
  • ВС РФ впервые уничтожили французский ЗРК SAMP-T. За сутки ВСУ потеряли до 870 военных на разных направлениях.
  • Агентство Bloomberg рассказало, как устроен бункер президента Украины Владимира Зеленского. В материале отметили, что Зеленский живет там в «спартанских условиях подземелья».
  • Российские танкисты на купянском направлении оборудовали подземную мастерскую. Прямо на передовой проводится дооборудование танков дополнительной защитой.
  • На правом берегу Днепра ВС РФ уничтожили спаренную зенитную установку ЗУ-23. По ней отработало подразделение беспилотников ВДВ, сообщили в Минобороны.

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ВСУ ударили по самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. В результате теракта погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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