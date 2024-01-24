ВСУ сбили российский самолет Ил-76 с пленными солдатами Украины: главное к вечеру 24 января

ГУР: Украина не знала, что на борту Ил-76 были пленные бойцы ВСУ

24 января 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

ВСУ сбили Ил-76 в небе над Белгородской областью Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. В результате теракта погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 января. Армия Украины сбила российский самолет с пленными солдатами ВСУ. Их везли для обмена с украинской стороной. При этом в ГУР заявили, что не знали, что на борту были их военнослужащие. Пятый канал со ссылкой на Минобороны сообщает, что самолет был сбит из населенного пункта Липцы.

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ВСУ ударили по самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. В результате теракта погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 января.