Экс-президент Henkel в РФ возглавил российского производителя пива

25 января 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

В пивоварне надеются на опыт Быковского Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новым генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ОПХ) назначен Сергей Быковский, ранее возглавлявший представительство Henkel в РФ. Это следует из изменений, внесенных в единый государственный реестр юридических лиц. «Подтверждаем назначение и отмечаем опыт господина Быковских в крупной международной компании, компетенции в управлении широким спектром брендов и категорий, понимании предпочтений потребителей и создании стратегий в условиях развивающегося рынка» — подтвердили газете «Коммерсант» назначение Быковского. Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова будет направлена на работу в других направлениях кампании, отметили в ОПХ. ОПХ управляет восемью заводами производящими пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис». В 2022 году ОПХ была третьим производителем пива в России. В середине января 2023 года в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран. Депутат Алексей Диденко подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.

Новым генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ОПХ) назначен Сергей Быковский, ранее возглавлявший представительство Henkel в РФ. Это следует из изменений, внесенных в единый государственный реестр юридических лиц. «Подтверждаем назначение и отмечаем опыт господина Быковских в крупной международной компании, компетенции в управлении широким спектром брендов и категорий, понимании предпочтений потребителей и создании стратегий в условиях развивающегося рынка» — подтвердили газете «Коммерсант» назначение Быковского. Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова будет направлена на работу в других направлениях кампании, отметили в ОПХ. ОПХ управляет восемью заводами производящими пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис». В 2022 году ОПХ была третьим производителем пива в России. В середине января 2023 года в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран. Депутат Алексей Диденко подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.