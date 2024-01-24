24 января 2024

Экс-президент Henkel в РФ возглавил российского производителя пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., трубы, нержавейка, металл, пивоварня ермолаев
В пивоварне надеются на опыт Быковского Фото:

Новым генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ОПХ) назначен Сергей Быковский, ранее возглавлявший представительство Henkel в РФ. Это следует из изменений, внесенных в единый государственный реестр юридических лиц.

«Подтверждаем назначение и отмечаем опыт господина Быковских в крупной международной компании, компетенции в управлении широким спектром брендов и категорий, понимании предпочтений потребителей и создании стратегий в условиях развивающегося рынка» — подтвердили газете «Коммерсант» назначение Быковского. Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова будет направлена на работу в других направлениях кампании, отметили в ОПХ.

ОПХ управляет восемью заводами производящими пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис». В 2022 году ОПХ была третьим производителем пива в России.

В середине января 2023 года в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран. Депутат Алексей Диденко подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.

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Новым генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ОПХ) назначен Сергей Быковский, ранее возглавлявший представительство Henkel в РФ. Это следует из изменений, внесенных в единый государственный реестр юридических лиц. «Подтверждаем назначение и отмечаем опыт господина Быковских в крупной международной компании, компетенции в управлении широким спектром брендов и категорий, понимании предпочтений потребителей и создании стратегий в условиях развивающегося рынка» — подтвердили газете «Коммерсант» назначение Быковского. Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова будет направлена на работу в других направлениях кампании, отметили в ОПХ. ОПХ управляет восемью заводами производящими пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис». В 2022 году ОПХ была третьим производителем пива в России. В середине января 2023 года в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран. Депутат Алексей Диденко подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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