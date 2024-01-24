Экс-президент Henkel в РФ возглавил российского производителя пива

Новым генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» (ОПХ) назначен Сергей Быковский, ранее возглавлявший представительство Henkel в РФ. Это следует из изменений, внесенных в единый государственный реестр юридических лиц.
«Подтверждаем назначение и отмечаем опыт господина Быковских в крупной международной компании, компетенции в управлении широким спектром брендов и категорий, понимании предпочтений потребителей и создании стратегий в условиях развивающегося рынка» — подтвердили газете «Коммерсант» назначение Быковского. Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова будет направлена на работу в других направлениях кампании, отметили в ОПХ.
ОПХ управляет восемью заводами производящими пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис». В 2022 году ОПХ была третьим производителем пива в России.
В середине января 2023 года в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран. Депутат Алексей Диденко подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.
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