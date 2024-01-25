Bloomberg: соратники Байдена не верят в его победу на выборах в 2024 году

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Однопартийцы Джо Байдена не верят в его победу на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Однопартийцы нынешнего лидера США Джо Байдена считают его аутсайдером в предстоящих президентских выборах. Об этом написало издание Bloomberg.

«Законодатели-демократы заявили в интервью, что кампания Байдена пока провалилась. <…> Они считают, что Байден сейчас является аутсайдером», — говорится в материале издания. По мнению соратников президента, его кампания не развивается, а возраст Байдена беспокоит избирателей. В статье также отметили, что законодатели и некоторые партийные чиновники переживают за шансы Байдена, поскольку опросы показывают, что лидирует бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это была уже третья победа Трампа в этом штате. Он выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах. Он горд за текущую победу и считает ее особенно важной.

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Однопартийцы нынешнего лидера США Джо Байдена считают его аутсайдером в предстоящих президентских выборах. Об этом написало издание Bloomberg. «Законодатели-демократы заявили в интервью, что кампания Байдена пока провалилась. <…> Они считают, что Байден сейчас является аутсайдером», — говорится в материале издания. По мнению соратников президента, его кампания не развивается, а возраст Байдена беспокоит избирателей. В статье также отметили, что законодатели и некоторые партийные чиновники переживают за шансы Байдена, поскольку опросы показывают, что лидирует бывший американский лидер Дональд Трамп. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это была уже третья победа Трампа в этом штате. Он выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах. Он горд за текущую победу и считает ее особенно важной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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