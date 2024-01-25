МК: Киркоров уехал в США с уроженцем Донбасса после «голой» вечеринки

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров покинул Россию с другом Максимом Ситником Фото:
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Российский артист Филипп Киркоров отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником. С другом его заметили на фотографиях, сделанных во время концерта певицы Мадонны.

«На фотографиях рядом с Киркоровым запечатлен его давний друг Максим Ситник», — сообщила «МК.RU». Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина сопровождает артиста на всех его мероприятиях. Кроме того, в начале года Киркоров назначил друга своим директором.

Изначально Киркоров улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. 23 января Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны, передает «Дни.ру».

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Российский артист Филипп Киркоров отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником. С другом его заметили на фотографиях, сделанных во время концерта певицы Мадонны. «На фотографиях рядом с Киркоровым запечатлен его давний друг Максим Ситник», — сообщила «МК.RU». Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина сопровождает артиста на всех его мероприятиях. Кроме того, в начале года Киркоров назначил друга своим директором. Изначально Киркоров улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. 23 января Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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