МК: Киркоров уехал в США с уроженцем Донбасса после «голой» вечеринки

25 января 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров покинул Россию с другом Максимом Ситником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российский артист Филипп Киркоров отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником. С другом его заметили на фотографиях, сделанных во время концерта певицы Мадонны. «На фотографиях рядом с Киркоровым запечатлен его давний друг Максим Ситник», — сообщила « МК.RU ». Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина сопровождает артиста на всех его мероприятиях. Кроме того, в начале года Киркоров назначил друга своим директором. Изначально Киркоров улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. 23 января Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны, передает « Дни.ру ».

Российский артист Филипп Киркоров отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником. С другом его заметили на фотографиях, сделанных во время концерта певицы Мадонны. «На фотографиях рядом с Киркоровым запечатлен его давний друг Максим Ситник», — сообщила «МК.RU». Отмечается, что на протяжении двух лет мужчина сопровождает артиста на всех его мероприятиях. Кроме того, в начале года Киркоров назначил друга своим директором. Изначально Киркоров улетел в Дубай 7 января. Это произошло на фоне скандала с «голой вечеринкой». После визита мероприятия артист был вынужден публично извиняться перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. 23 января Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны, передает «Дни.ру».