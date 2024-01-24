Иностранцы заложат в Екатеринбурге свою капсулу времени

25 января 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Капсулу заложат в рамках фестиваля молодежи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Иностранные студенты, которые приедут в Свердловскую область на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), заложат свою капсулу времени в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель министра образования и молодежной политики региона Денис Протасов. «Планируется заложить капсулу времени в Академическом, чтобы иностранная молодежь смогла написать пожелание себе в будущее. А через 20-25 лет, возможно, они приедут и вскроют ее», — заявил Протасов на пресс-конференции в ТАСС. Кроме этого, в программу завлечений для иностранных студентов войдут: экскурсия на ретропоезде «Уральский экспресс», который ходит по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма, лекция о достижениях России, зарядки с известными спортсменами, посещение промышленных площадок в Невьянске и Первоуральске. Также гостям покажут стеллу «Европа-Азия» и пригласят в Уральский федеральный университет. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» (Сочи). Затем до 17-го числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. Известно, что Урал посетит около 80 иностранных студентов.

Иностранные студенты, которые приедут в Свердловскую область на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), заложат свою капсулу времени в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель министра образования и молодежной политики региона Денис Протасов. «Планируется заложить капсулу времени в Академическом, чтобы иностранная молодежь смогла написать пожелание себе в будущее. А через 20-25 лет, возможно, они приедут и вскроют ее», — заявил Протасов на пресс-конференции в ТАСС. Кроме этого, в программу завлечений для иностранных студентов войдут: экскурсия на ретропоезде «Уральский экспресс», который ходит по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма, лекция о достижениях России, зарядки с известными спортсменами, посещение промышленных площадок в Невьянске и Первоуральске. Также гостям покажут стеллу «Европа-Азия» и пригласят в Уральский федеральный университет. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» (Сочи). Затем до 17-го числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. Известно, что Урал посетит около 80 иностранных студентов.