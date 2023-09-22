Как пройдет Всемирный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

На Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге пройдет обмен опытом

22 сентября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В 2017 году у ВФМС также была региональная часть, которая прошла и в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках Всемирного фестиваль молодежи-2024 (ВФМ) в Екатеринбург приедет 80 иностранных граждан, которые будут заниматься взаимным обогащением культурными традициями со свердловчанами. В отличие от Всемирного фестиваль молодежи и студентов 2017 года (ВФМС), новое событие впервые примет в команду подростков. Об этом заявила начальник отдела молодежных проектов министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева. «Главная цель фестиваля — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее, справедливый и многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске баланса интересов. Программа фестиваля строится вокруг общечеловеческих ценностей, и молодежь мира приглашена, чтобы осмыслить их всех вместе и обменяться идеями о том, как и на какой основе строить будущий мир», — рассказала Фалалеева на пресс-конференции в «Интерфаксе». Региональная часть фестиваля пройдет в Свердловской области с 14 по 17 марта 2024 года, всего Урал посетят 80 иностранных граждан. Кроме лекций и дискуссий, участники фестиваля будут посещать предприятия и образовательные учреждения региона, участвовать в спортивных соревнованиях, совместных тренировках и добровольческих акциях. От лица Свердловской области в образовательный центр «Сириус» поедет 150 человек. По словам Фалалеевой, региональная часть фестиваля поможет увеличить количество студентов в вузах Екатеринбурга и заявить городу о себе на мировом уровне. Говоря о том, чем отличается Всемирный фестиваль молодежи от Всемирного фестиваля молодежи и студентов (последний прошел в 2017 году в Сочи), Фалалеева подчеркнула, что в ВФМ впервые поучаствуют подростки от 14 до 17 лет. «Тут будет отдельная программа под данную категорию. К тому же фестиваль 2017 года был менее масштабным, чем тот, что планируется в 2024 году», — заявила представитель министерства. Всего во Всемирном фестивале молодежи поучаствует 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых — это российские граждане. Россию будет представлять 500 подростков, также идет набор пяти тысяч волонтеров, в том числе 250 — из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» (Сочи), а затем до 17-го числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках Всемирного фестиваль молодежи-2024 (ВФМ) в Екатеринбург приедет 80 иностранных граждан, которые будут заниматься взаимным обогащением культурными традициями со свердловчанами. В отличие от Всемирного фестиваль молодежи и студентов 2017 года (ВФМС), новое событие впервые примет в команду подростков. Об этом заявила начальник отдела молодежных проектов министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева. «Главная цель фестиваля — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее, справедливый и многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске баланса интересов. Программа фестиваля строится вокруг общечеловеческих ценностей, и молодежь мира приглашена, чтобы осмыслить их всех вместе и обменяться идеями о том, как и на какой основе строить будущий мир», — рассказала Фалалеева на пресс-конференции в «Интерфаксе». Региональная часть фестиваля пройдет в Свердловской области с 14 по 17 марта 2024 года, всего Урал посетят 80 иностранных граждан. Кроме лекций и дискуссий, участники фестиваля будут посещать предприятия и образовательные учреждения региона, участвовать в спортивных соревнованиях, совместных тренировках и добровольческих акциях. От лица Свердловской области в образовательный центр «Сириус» поедет 150 человек. По словам Фалалеевой, региональная часть фестиваля поможет увеличить количество студентов в вузах Екатеринбурга и заявить городу о себе на мировом уровне. Говоря о том, чем отличается Всемирный фестиваль молодежи от Всемирного фестиваля молодежи и студентов (последний прошел в 2017 году в Сочи), Фалалеева подчеркнула, что в ВФМ впервые поучаствуют подростки от 14 до 17 лет. «Тут будет отдельная программа под данную категорию. К тому же фестиваль 2017 года был менее масштабным, чем тот, что планируется в 2024 году», — заявила представитель министерства. Всего во Всемирном фестивале молодежи поучаствует 20 тысяч активистов из сфер бизнеса, образования, науки, культуры, 10 тысяч из которых — это российские граждане. Россию будет представлять 500 подростков, также идет набор пяти тысяч волонтеров, в том числе 250 — из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» (Сочи), а затем до 17-го числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург.