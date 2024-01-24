В центре Тюмени появятся новые школы

Сроки строительства учреждений пока неизвестны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Тюмени в районе жилых комплексов «Речной порт» и «Да. Квартал Централь» появятся две новые школы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Сроки строительства учреждений пока неизвестны.

«Генеральным планом города Тюмени предусмотрено размещение двух школ в районе ЖК „Речной порт“ и ЖК „ДА. Квартал Централь“. Сроки строительства объектов будут определены после выполнения ранее взятых обязательств по строительству социально-значимых объектов на территории города Тюмени», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу. В 2024 году запланировано заключение контракта на строительство и проектирование объекта. Дополнительное учреждение позволит снизить нагрузку на школу № 65.