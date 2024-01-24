24 января 2024

В центре Тюмени появятся новые школы

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Сроки строительства учреждений пока неизвестны Фото:

В центре Тюмени в районе жилых комплексов «Речной порт» и «Да. Квартал Централь» появятся две новые школы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Сроки строительства учреждений пока неизвестны.

«Генеральным планом города Тюмени предусмотрено размещение двух школ в районе ЖК „Речной порт“ и ЖК „ДА. Квартал Централь“. Сроки строительства объектов будут определены после выполнения ранее взятых обязательств по строительству социально-значимых объектов на территории города Тюмени», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу. В 2024 году запланировано заключение контракта на строительство и проектирование объекта. Дополнительное учреждение позволит снизить нагрузку на школу № 65.

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В центре Тюмени в районе жилых комплексов «Речной порт» и «Да. Квартал Централь» появятся две новые школы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Сроки строительства учреждений пока неизвестны. «Генеральным планом города Тюмени предусмотрено размещение двух школ в районе ЖК „Речной порт“ и ЖК „ДА. Квартал Централь“. Сроки строительства объектов будут определены после выполнения ранее взятых обязательств по строительству социально-значимых объектов на территории города Тюмени», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу. В 2024 году запланировано заключение контракта на строительство и проектирование объекта. Дополнительное учреждение позволит снизить нагрузку на школу № 65.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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