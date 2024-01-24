Курганцам объяснили, как они смогут выиграть квартиру и машину на выборах президента. Фото, видео

На выборах президента в Курганской области разыграют 4000 призов

25 января 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Розыгрыш пройдет в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области во время выборов президента пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», среди участников которого разыграют более 4000 призов, в том числе квартиру и машины. Для участия в розыгрыше нужно будет ответить на вопросы, связанные с историей области. Об этом сообщили организаторы фестиваля во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В рамках фестиваля пройдет краеведческая викторина „Великие имена России. Курганская область“. Для участия в викторине любой житель региона, достигший 18 лет, должен ответить на несколько несложных вопросов о нашей области», — сообщили организаторы. С 15 по 17 марта в местах проведения фестиваля будут работать волонтеры, которые помогут принять участие в викторине. Среди участников викторины будут разыгрывать квартиру, машину, бытовую технику и другие подарки. Призы предоставят местные бизнесмены. Организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте» проведут прямую трансляцию розыгрыша призов. Выдавать подарки будут в специальных центрах при предъявлении паспорта и отрывного талона, который выдадут во время викторины. Забрать приз сможет только участник викторины. Победители розыгрыша будут обязаны самостоятельно оплатить все налоги на призы. Ранее стало известно, что викторина пройдет даже в самых отдаленных поселках региона. В это же время, с 15 по 17 марта, будут проходить выбора президента России. Похожую викторину анонсировали и в Ханты-Мансийском автономном округе. Организаторы фестиваля Егор Шаламовских, Андрей Шиншин, Дорин Булай и Анастасия Веселкова ответили на вопросы СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области во время выборов президента пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», среди участников которого разыграют более 4000 призов, в том числе квартиру и машины. Для участия в розыгрыше нужно будет ответить на вопросы, связанные с историей области. Об этом сообщили организаторы фестиваля во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В рамках фестиваля пройдет краеведческая викторина „Великие имена России. Курганская область“. Для участия в викторине любой житель региона, достигший 18 лет, должен ответить на несколько несложных вопросов о нашей области», — сообщили организаторы. С 15 по 17 марта в местах проведения фестиваля будут работать волонтеры, которые помогут принять участие в викторине. Среди участников викторины будут разыгрывать квартиру, машину, бытовую технику и другие подарки. Призы предоставят местные бизнесмены. Организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте» проведут прямую трансляцию розыгрыша призов. Выдавать подарки будут в специальных центрах при предъявлении паспорта и отрывного талона, который выдадут во время викторины. Забрать приз сможет только участник викторины. Победители розыгрыша будут обязаны самостоятельно оплатить все налоги на призы. Ранее стало известно, что викторина пройдет даже в самых отдаленных поселках региона. В это же время, с 15 по 17 марта, будут проходить выбора президента России. Похожую викторину анонсировали и в Ханты-Мансийском автономном округе.