Школу в Пермском крае оштрафовали после поножовщины

Подросток нанес несколько ударов ножом однокласснику в затылок и спину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асово (Пермский край) суд оштрафовал местную школу, в которой ученик с ножом напал на одноклассника. Штраф составил 110 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры края.

«Обстоятельства явились следствием ненадлежащего исполнения администрацией школы обязанности по созданию безопасных условий для учеников, что повлекло причинение вреда здоровью одному из несовершеннолетних. Постановлениями мирового судьи организация признана виновной, общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей», — говорится на сайте.

По итогам проверки прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении руководства школы по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав учащихся на охрану жизни и здоровья) и по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Ранее URA.RU рассказывало о нападении одного из учеников в школе в Асово на своего одноклассника, которое произошло в апреле текущего года. Подросток принес в школу нож и нанес им удары в затылок и спину другого учащегося. Пострадавшего смогли спасти в медучреждении. Сообщалось, что напавший подросток вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившем стрельбу в Пермском университете, и планировал заранее свою атаку.