Школьник в Пермском крае нанес своему сверстнику семь ударов ножом

06 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

По словам брата пострадавшего, раны, которые он получил, оказались неглубокими Фото: Анна Майорова © URA.RU Семиклассник школы села Асово Пермского края, нанес своему сверстнику семь ударов ножом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший брат пострадавшего Даниил Шардин. «Он [нападавший] разрезал ему [брату] затылок и нанес шесть ударов в спину. К счастью, раны неглубокие. Их зашили, сейчас брат находится в больнице, он в сознании», — пояснил Шардин. По словам собеседника URA.RU, пострадавшему 14 лет. Мотивы нападения на его родственника Шардину не известны. 6 апреля учащийся 7-го класса сельской школы пронес в учебное заведение нож и напал на сверстника, травмировав его. Пострадавший был доставлен в больницу в Кунгурскую больницу, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту случившегося следственными органами СУ СКР про Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает, как учащийся пронес нож в школу. Действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана соответствующая оценка. Свою проверку проводят сотрудники министерства образования Пермского края.

Семиклассник школы села Асово Пермского края, нанес своему сверстнику семь ударов ножом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший брат пострадавшего Даниил Шардин. «Он [нападавший] разрезал ему [брату] затылок и нанес шесть ударов в спину. К счастью, раны неглубокие. Их зашили, сейчас брат находится в больнице, он в сознании», — пояснил Шардин. По словам собеседника URA.RU, пострадавшему 14 лет. Мотивы нападения на его родственника Шардину не известны. 6 апреля учащийся 7-го класса сельской школы пронес в учебное заведение нож и напал на сверстника, травмировав его. Пострадавший был доставлен в больницу в Кунгурскую больницу, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту случившегося следственными органами СУ СКР про Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает, как учащийся пронес нож в школу. Действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана соответствующая оценка. Свою проверку проводят сотрудники министерства образования Пермского края.