Курганцу придется отработать сотни часов за разбитую остановку

Жителя Кургана приговорили к 240 часам обязательных работ за то, что он разбил остановку. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.
«В суде подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», — указано в сообщении.
21-летний молодой человек 18 июля 2023 года в состоянии алкогольного опьянения кулаками разбил стеклянную остановку «Гимназия №30». Департаменту финансов администрации Кургана был нанесен ущерб в размере 22 тысяч рублей.
В том же месяце полиция задержала троих пьяных подростков. Они разбили два остановочных комплекса в Кургане. Представители администрации заявляли, что вандалы в городе ломают почти каждую новую остановку.
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