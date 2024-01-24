24 января 2024

Курганцу придется отработать сотни часов за разбитую остановку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Житель Кургана разбил остановку кулаками Фото:

Жителя Кургана приговорили к 240 часам обязательных работ за то, что он разбил остановку. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«В суде подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», — указано в сообщении.

21-летний молодой человек 18 июля 2023 года в состоянии алкогольного опьянения кулаками разбил стеклянную остановку «Гимназия №30». Департаменту финансов администрации Кургана был нанесен ущерб в размере 22 тысяч рублей.

В том же месяце полиция задержала троих пьяных подростков. Они разбили два остановочных комплекса в Кургане. Представители администрации заявляли, что вандалы в городе ломают почти каждую новую остановку.

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Жителя Кургана приговорили к 240 часам обязательных работ за то, что он разбил остановку. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «В суде подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», — указано в сообщении. 21-летний молодой человек 18 июля 2023 года в состоянии алкогольного опьянения кулаками разбил стеклянную остановку «Гимназия №30». Департаменту финансов администрации Кургана был нанесен ущерб в размере 22 тысяч рублей. В том же месяце полиция задержала троих пьяных подростков. Они разбили два остановочных комплекса в Кургане. Представители администрации заявляли, что вандалы в городе ломают почти каждую новую остановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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