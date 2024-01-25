Мерзлякова осудила активистов, сливших видео с ползающими гуськом мигрантами

Свердловский омбудсмен сочла кадры, сделанные во время рейда, унизительными Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила организацию «Русская община», которая выложила на всеобщее обозрение видео, как мигрантов во время рейда силовиков заставили ходить гуськом. Об этом уполномоченный по правам человека заявила во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов.

«Привлечение „Русской общины“ в таких рейдах скорее отрицательная практика. Мы должны прислушиваться к негосударственным структурам, но когда общественники отдают на обозрение такое… Зачем такое выставлять?» — задалась вопросом Мерзлякова.

Она взяла эту ситуацию на контроль. В прокуратуру было отправлено ее обращение с просьбой проверить, насколько законным было заставлять рабочих передвигаться гуськом.

Скандал на стройплощадке Екатеринбурга случился после рейда, организованного совместно несколькими ведомствами. После того как часть мигрантов разбежалась при виде силовиков, оставшихся на стройке рабочих заставили пройтись на корточках — гуськом. Организация «Русская община» позже выложила это видео в своей соцсети.

Действия свердловских силовиков возмутили МИД Киргизии, чьи граждане в числе прочих попали на кадры. Ведомство расценило их как унижающие достоинство трудовых мигрантов и призвало российские власти к ответу.

Вице-консул Киргизии в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов подчеркивал, что киргизские строители, запечатленные на видео, не нарушали российского законодательства. Несмотря на то, что мужчин «заставили ходить, как преступников», дипломат сказал, что мигранты с пониманием отнеслись к ситуации.